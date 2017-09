O papa Francisco ficou ferido na sobrancelha e na maçã do rosto esquerda. Ele recebeu assistência do comandante da polícia do Vaticano, Doménico Giani.

Por Redação, com agências internacionais – de Cartagena, Colômbia

O papa Francisco, que encerrou neste domingo a sua visita à Colômbia, sofreu um pequeno acidente. Ele perdeu o equilíbrio no papamóvel e, na queda, sofreu uma batida no rosto, cortando-se no vidro do veículo. No momento, ele saudava uma criança, no percurso pelo bairro de San Francisco, em Cartagena.

— Dei uma pancada. Estou bem, não sinto nada — disse, tranquilizando os fiéis que se encontravam no local.

O papa ficou ferido na sobrancelha e na maçã do rosto esquerda. Ele recebeu assistência do comandante da polícia do Vaticano, Doménico Giani. Em seguida, prosseguiu com o seu programa em Cartagena das Índias.

‘Estou bem’

O atendimento rápido, momentos após o acidente, foi feito pelo comandante da Gendarmaria do Vaticano, Domenico Giani. Francisco seguiu com as suas atividades no local, a última escala da sua visita de quatro dias à Colômbia.

Na casa de Lorenza, a moradora que visitou em seguida, foi aplicado gelo no local da pancada. A parte do manto que vestia, manchada com um pouco de sangue, foi lavada. De lá, ele saiu sorridente e com um curativo no supercílio.

