Frank Lampard mantém contato próximo com o Chelsea

O ex-meia da seleção inglesa Frank Lampard afirmou que está em “contato próximo” com seu antigo clube, o Chelsea, enquanto decide o próximo passo de sua carreira.

O jogador de 38 anos deixou o New York City em novembro e especulações da imprensa apontam que ele poderia voltar ao time de Londres como membro da comissão técnica ou em outro cargo.

Lampard assistiu à vitória dos líderes da Premier League por 1 a 0, em casa, sobre o West Brom no começo deste mês. E compareceu ao treinamento da equipe na quarta-feira. Quando o técnico Antonio Conte disse que ele estava em forma o bastante para continuar jogando futebol.

– Ainda estou esperando um contrato de cinco anos com o Chelsea, eles ainda não me ligaram – brincou Lampard, durante uma entrevista para a emissora de televisão Sky Sports, no sábado.

– Seja o que acontecer, em algum nível estarei com o Chelsea. Estarei em contato muito próximo – afirmou.

Mourinho

A habilidade do Chelsea de conquistar vitórias tornará muito difícil que algum time consiga ultrapassá-lo na Liga Inglesa, disse o técnico do Manchester United, José Mourinho.

O United, invicto nas últimas oito partidas desde a goleada na casa do Chelsea por 4 a 0. Está em sexto na tabela, com 30 pontos após 17 partidas. O United está 13 pontos atrás do líder Chelsea, que por sua vez está seis pontos à frente do Liverpool, segundo colocado.

– É preciso ser honesto e dizer que é muito difícil. Não é só pela diferença de pontos. Mas também pela filosofia de jogo do Chelsea – disse Mourinho à mídia britânica sobre as chances de título de sua equipe.

– Eles marcam um gol e eles vencem. Eles defendem muito. Eles defendem bem. Eles não ligam para o que falam, o que pensam. Eles só querem vencer. E é por isso que você não os vê perdendo muitos pontos – acrescentou.

O United diminuiu a diferença para o Arsenal, quarto colocado, para quatro pontos graças a três vitórias seguidas. Mas Mourinho se mostra relutante em tentar adivinhar onde seu time deve terminar a competição.

– Vamos ver onde vamos terminar. Não quero dizer quarto, porque acho que podemos ser melhores – disse.

– Mas temos o risco de não terminarmos em quarto porque a competição é tão dura e os times de elite possuem as mesmas ambições que possuímos. Então não quero dizer quarto, ou terceiro, ou quinto.

O United enfrenta o Sunderland, 18° colocado.

