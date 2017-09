O presidente Donald Trump advertiu de que será um furacão de “proporções épicas” e pediu à população – cerca de 6 milhões de pessoas em perigo extremo na costa leste da Flórida.

Por Redação, com agências internacionais – de Havana e Miami, EUA

O furacão Irma diminuiu a intensidade quando passou por Cuba, na madrugada deste sábado. A velocidade máxima dos ventos caiu para 215 quilômetros por hora. Mas a previsão é que recupere força conforme avança para fora da ilha, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês).

A tempestade deverá chegar à Florida Keys na manhã deste domingo. Atingirá a costa sudoeste da Florida no início da tarde, disse o NHC. O Centro prevê que o furacão Irma permanecerá forte conforme se aproxima da Flórida. O Estado iniciou a contagem regressiva para o choque do maior furacão já registrado no oceano Atlântico. Conforme tudo indica, deverá provocar uma catástrofe de dimensão inédita.

— Vai devastar os Estados Unidos — afirmou na véspera o diretor nacional de emergências, Brock Long.

Proporções épicas

O presidente Donald Trump advertiu de que será um furacão de “proporções épicas” e pediu à população – cerca de 6 milhões de pessoas em perigo extremo na costa leste da Flórida. Miami está cotada como potencial zona zeroUm risco crescente para o conjunto dos 21 milhões de habitantes do Estado. Trump pediu que as pessoas “se afastem do caminho” do Irma.

Era previsto que os primeiros ventos fortes do Irma chegariam ao território norte-americano nesta manhã de sábado, engolindo os arrecifes. Em seguida, tende a se lançar ao norte, até golpear de frente Miami ao anoitecer, transformando a madrugada do sábado para domingo em um interminável pesadelo sem luz elétrica, que poderia se prolongar até a noite seguinte.

Está prevista a destruição de infraestruturas e moradias, causando inundações de até quatro metros em algumas áreas de Miami.

Casas submersas

Na costa sudoeste, o volume de água deverá subir até cinco metros. Mais do que os ventos impetuosos, a grande preocupação, o que poderia ser fatídico, é a elevação extraordinária do mar em uma planície como o sul da Flórida, com apenas 10 metros de altitude média.

Inúmeras casas podem ficar literalmente submersas, sob o mar transbordado terra adentro.

Tampa, a principal cidade da costa oeste da Flórida, está igualmente ameaçada. O Irma poderia passar com seu selvagem vórtice por Tampa ou por Miami. Isso dependerá da sua evolução nas próximas horas. Mas, por uma rota ou por outra, os dois grandes centros urbanos se verão atingidos simultaneamente por sua violência. Nem um só ponto do canto sul da península, de leste a oeste, pode evitar a derrota anunciada.

Outro fenômeno

A tempestade Katia, que segue no rastro do Irma, enfraqueceu para uma depressão tropical na manhã deste sábado, quando avançou para o interior do México. Mas ainda pode provocar fortes chuvas em áreas que absorveram grandes quantidades de precipitação e foram abaladas por um enorme terremoto nos últimos dias.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) informou que, como uma depressão, a tempestade Katia estava provocando ventos máximos de quase 56 quilômetros por hora e deve se dissipar sobre as montanhas do centro-leste do México ainda no sábado.

O México está lidando com as consequências de um enorme terremoto que atingiu o país na noite de quinta-feira, e o presidente Enrique Pena Nieto disse na sexta-feira que a tempestade Katia poderia ser especialmente perigosa nas encostas atingidas pelo tremor de magnitude 8,1.

O terremoto, o mais forte que atingiu o México em mais de 80 anos, matou pelo menos 61 pessoas.

Serviços de emergência nacionais do México disseram esta semana que a tempestade Katia preocupava porque se movia muito lentamente e poderia despejar muita chuva em áreas que já foram saturadas nas últimas semanas.

