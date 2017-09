Ex-candidato a presidente da República e condenado por corrupção, Garotinho foi condenado, cerca de uma década depois, a nove anos na cadeia.

Ex-governador do Estado do Rio de Janeiro e cumprindo prisão domiciliar no apartamento da família, na Zona Sul do Rio, o radialista Anthony Garotinho (PR) foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, enquanto gravava seu programa na Rádio Tupi. No início da manhã, os policiais federais revistaram o apartamento dele, no bairro do Flamengo. Garotinho não foi encontrado no local.

Ex-candidato a presidente da República e condenado por corrupção, Garotinho foi condenado, cerca de uma década depois, a nove anos de prisão. A sentença foi do juiz Ralph Manhães. Na última quinta-feira, o atual advogado de Garotinho, Carlos Fernando dos Santos Azeredo, havia entregado as alegações finais de um outro processo. A decisão do juízo era esperada para esta semana.

Cheque Cidadão

No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou o mandado de prisão do ex-governador. Ele pagou R$ 88 mil em fiança e passou a cumprir prisão em sua residência.

O político fluminense foi conduzido a Campos dos Goytacazes, onde passará a cumprir prisão domiciliar. Ele comandava um esquema de compra de votos na cidade, segundo sentença judicial. No município, exercia cargo de secretário municipal. Ele teria turbinado o programa social Cheque Cidadão, que dá R$ 200 por mês a cada beneficiário, para corromper eleitores.

Da última vez em que esteve preso, o réu passou mal e precisou ser internado. Na ocasião, ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, da rede pública.

