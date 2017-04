Forças afegãs e norte-americanas estavam no local do ataque e relataram que a “arma atingiu seu objetivo pretendido”, de acordo com Nicholson

O principal comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o general John W. Nicholson, disse nesta sexta-feira que a decisão de usar uma das maiores bombas convencionais já empregadas em combate foi puramente tática e parte de uma campanha contra combatentes ligados ao Estado Islâmico.

Até 36 possíveis militantes do Estado Islâmico foram mortos pelo ataque da noite de quinta-feira. Disseram autoridades de defesa do Afeganistão. Acrescentando não ter havido baixas civis.

O ataque ocorreu no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, envia sua primeira delegação de alto nível a Cabul. E em meio à incerteza sobre seus planos para os cerca de 9 mil soldados norte-americanos baseados no Afeganistão.

Apelidada de “a mãe de todas as bombas”. A arma foi lançada por uma aeronave MC-130 no distrito de Achin, da província de Nangarhar. Situada no leste do país e na fronteira com o Paquistão.

Nicholson disse estar em comunicação constante com autoridades de Washington. Mas a decisão de lançar a bomba GBU-43 de 9.797 quilos foi baseada em sua avaliação das necessidades militares. E não em considerações políticas mais abrangentes.

– Esta foi a primeira vez em que encontramos um obstáculo amplo para nosso progresso – disse ele a respeito de uma operação conjunta entre o Afeganistão e os EUA. Que tinha como alvo o Estado Islâmico desde março. “Era a hora certa de usá-la taticamente contra o alvo certo no campo de batalha”.

Forças afegãs e norte-americanas estavam no local do ataque. Relataram que a “arma atingiu seu objetivo pretendido”. De acordo com Nicholson.

O porta-voz do Ministério da Defesa afegão, Dawlat Waziri. Disse que nenhum civil foi ferido pela enorme explosão, que alvejou uma rede de cavernas e túneis repletas de minas.

– Nenhum civil foi ferido e só a base, que o Daesh (Estado Islâmico) usava para lançar ataques a outras partes da província, foi destruída – disse Waziri em um comunicado.

O grupo estabeleceu um pequeno bastião em solo afegão e já realizou atentados fatais na capital, Cabul.

O GBU-43 é um armamento teleguiado por GPS que nunca havia sido usado em combate desde seu primeiro teste, em 2003. Em um vilarejo a cerca de 5 quilômetros da área remota e montanhosa na qual a bomba foi lançada, moradores disseram ter visto militantes subindo e descendo a montanha todos os dias.

