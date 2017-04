O jogador, que estreou profissionalmente no inglês Manchester United, lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito duas vezes na temporada 2011-12

Por Redação, com Reuters – de Barcelona:

O Celta de Vigo informou nesta segunda-feira que o atacante italiano Giuseppe Rossi ficará fora dos gramados por até sete meses devido à quarta lesão séria no joelho de sua carreira.

Rossi, de 30 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerda durante a derrota de 2 a 0 em casa para o Eibar no domingo. Seis dias depois de marcar três gols pelo Celta na vitória de 3 a 0 diante do Las Palmas.

O jogador, que estreou profissionalmente no inglês Manchester United. Lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito duas vezes na temporada 2011-12 com o Villarreal. E novamente em 2014 na Fiorentina.

Rossi ainda pertence à Fiorentina e parecia a caminho de ressuscitar sua carreira depois de uma campanha bem-sucedida emprestado ao Levante na última temporEada, que lhe rendeu um novo empréstimo ao Celta.

As esperanças do Real Madrid de conquistar o título da Liga Espanhola sofreram um revés no sábado. Quando um gol de Antoine Griezmann aos 40 minutos do segundo tempo para o Atlético de Madri. Selou um empate em 1 a 1 no estádio Santiago Bernabéu.

Pepe abriu o placar para o Real Madrid aos 7 minutos do segundo tempo com um cabeceio que tirou as chances de defesa do goleiro Jan Oblak. E parecia que a equipe da casa ficaria com os três pontos. Para ficar cinco acima do Barcelona no topo da tabela.

Fernando Torres perdeu uma oportunidade para o Atlético na busca pelo empate. Que finalmente aconteceu quando o reserva Ángel Correa deu bom passe no meio da defesa adversária para que Griezmann pudesse marcar.

O Barcelona enfrenta o Málaga mais tarde neste sábado e, caso ganhe. Pode ficar em primeiro na tabela por diferença de gols. Embora tenha uma partida a mais.

