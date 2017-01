Segundo o governo, a antecipação e aumento do valor da cota foram possíveis devido ao aumento da arrecadação tributária no início deste ano

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

O governo do Rio de Janeiro informou que pagou nesta sexta-feira a segunda parcela do salário de novembro para os servidores que não receberam os vencimentos integrais do mês no ano passado. O valor foi de R$ 1 mil. A previsão inicial era de que a cota fosse paga apenas na próxima segunda-feira e que teria o valor de R$ 342.

Segundo o governo. A antecipação e aumento do valor da cota foram possíveis devido ao aumento da arrecadação tributária no início deste ano. A primeira parcela do salário de novembro, no valor de R$ 316, foi paga na quinta-feira.

Com o pagamento da parcela desta sexta-feira, 67% dos servidores do estado terão seus salários de novembro integralmente pagos.

Parcelas

Outras três parcelas estão previstas para este mês, nos dias 11, 13 e 17. O governo Fluminense vem tendo dificuldades de pagar os salários dos servidores desde o final de 2015. Devido a problemas orçamentários.

Nos próximos dias. O governo também vai estudar o que fazer com as duas próximas parcelas, agendadas para os dias 11 e 13. Caso a arrecadação aumente com o pagamento do IPVA (a partir do dia 11), é possível que a última parte seja quitada antes do dia 17.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...