Por Redação – de Xangai, China

O piloto britânico Lewis Hamilton controlou as condições instáveis do circuito e se manteve distante da disputa dos rivais. Venceu, assim, o Grande Prêmio de Fórmula 1 da China, neste domingo.

O britânico cruzou com a sua Mercedes a linha de chegada 6,2 segundos antes da Ferrari de Sebastian Vettel. Max Verstappen, da Red Bull, que começou na 16ª posição, terminou com um surpreendente terceiro lugar.

Foi a 54ª vitória da carreira de Hamilton, com um número recorde de cinco em Xangai. A primeira vitória do tricampeão nesta temporada levou a Mercedes de volta ao topo do pódio. Vettel ganhou a corrida de abertura da temporada, na Austrália, mês passado, com uma ressurgente Ferrari.

— Bem gerenciado, pessoal. Nós trabalhamos realmente duro para isso — disse Hamilton à sua equipe pelo rádio.

Vettel retido

Hamilton, que terminou em segundo na Austrália, vai para a corrida do Barein, em uma semana, empatado em pontos com o alemão Vettel. Daniel Ricciardo, da Red Bull, terminou em quarto, depois de pressionar Verstappen no final da corrida.

Hamilton iniciou na pole position, mas as condições da pista eram uma loteria, com o circuito molhado em alguns lugares, mas secando rapidamente.

Lance Stroll, da Williams, saiu da pista na primeira volta, e Vettel aproveitou a oportunidade para colocar pneus para tempo seco. A sua aposta não funcionou, pois Antonio Giovinazzi, da Sauber, bateu, trazendo o carro de segurança.

Isso permitiu que Hamilton trocasse os pneus sem perder posições. Vettel se viu retido atrás de Ricciardo e Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, enquanto Hamilton aumentava a sua vantagem na frente.

Quando Vettel conseguiu passar, Hamilton já tinha se distanciado bastante.

