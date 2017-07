Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

O Hemorio, hemocentro da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, iniciou segunda-feira, uma nova campanha de vacinação contra a febre amarela. Serão dois períodos de aplicação de vacinas este mês: entre 10 e 14 e entre 17 e 21 de julho, com limite de aplicação de 200 doses por dia. O objetivo da campanha é atrair mais doadores ao hemocentro e manter os estoques de sangue estáveis, já que a vacina será disponibilizada apenas para aqueles que passarem pela triagem clínica para doação de sangue.

Todos os doadores de sangue, aprovados ou não, receberão uma dose da vacina. O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, reconhece a oportunidade de uma troca que vai beneficiar os dois lados.

– A vacinação em massa da população de todo o Estado, combinada ao período de férias escolares. Contribui para a queda do número de doadores (já que após a vacinação, só se pode doar sangue, depois de um mês). Por isso, mais uma vez optamos por unir doação de sangue e aplicação da vacina. O doador nos ajuda a salvar vidas e sai imune contra a febre amarela.

Para aqueles que já tomaram a vacina da febre amarela há mais de quatro semanas. A doação de sangue está liberada, e para quem teve a doença, a doação é viável. Desde que esteja curado há mais de um ano.

Para doar

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde. Portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser adquirido no site do Hemorio. Não é necessário estar em jejum, apenas deve-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Hemocentro

O hemocentro tem capacidade para receber até 400 doadores por dia e abastece as emergências dos grandes hospitais da capital do Estado, maternidades e outras unidades de saúde. O órgão também envia sangue, quando necessário, para outras cidades.

O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h. Incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, centro do Rio.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...