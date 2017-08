Nos primórdios da colonização brasileira, aconteceu uma tentativa de dar progresso ao país mediante entrega de partes que seriam administradas como feudos. E destinadas a pessoas escolhidas nas relações de D.João III, nos idos de 1534.

Por Maria Fernanda Arruda – de Cuiabá

Existe um jargão ou aforismo de que a repetição da História se dá como farsa. Se não havia, agora, podemos constatar.

Foi o que se chamou de Capitanias Hereditárias.

Cinco séculos após, estamos vendo sua reedição – farsesca – mas com conteúdo bem parecido. Sob auspícios de reinado ‘de facto‘ gerido pelos EUA, movimentou-se a ‘nomenklatura‘ tapuia para abocanhar cada emprego, o seu pedaço.

Aval e cumplicidade

Assim denominamos: Capitanias Vitalícias, visto que os novos donatários, em sua maioria, já gozava e com espasmos sonoros desse privilégio que antes de ser digno ficou imoral. Vimos um leilão, sequente ao golpe que destituiu uma presidente legítima, em que os representantes da pretensa elite – nada nobres e sim muito esnobes – ganharem no grito e por meios escusos e imorais, cada um o seu quinhão.

Judiciário colocou seu representante para participar ativamente do golpe com um coadjutor pelego, defendendo o lote da Justiça. Para isso, deram tolerância inaudita a um penetra imoral no ‘métier‘ mas que contava entre os do elenco de sabotadores dos EUA. Deixaram-no por os pés pelas mãos, mas chegaram ao sucesso: fizeram-se príncipes de seu charco com salários invejáveis aqui e no exterior.

Não só tiveram sucesso corporativo como levaram o Ministério Público a seguir suas passadas por entenderem que assim teriam o aval e cumplicidade para tranquilo exercer dessa condição de marajás. Claro que tiveram adesão incondicional. Afinal, ninguém é de ferro sob tentação de bolsos cheios – essa conversa de honra é para filósofos ultrapassados!

Carreira judicial

Mas era muito território e o erário estava pujante a ponto de haver empréstimos ao FMI – pasmem-se.

Seria preciso um fantoche que operasse a presidência – claro, sem perturbar o pacto dos togados! Não foi difícil. Havia um vice, frustrado por sua mediocridade e se fazia ideal – era manso e oportunista. Tinha ficha criminal enorme, mas quem haveria de condená-lo se os juízes estavam de seu lado? Colocaram-no no trono já com compromisso prévio de mais aumentos a todos.

A ficha do fantoche repercutiu e até a mídia mercenária não resistindo a um ‘furo’ jogou os fiapos ao ventilador. Mas, não por acaso, tal fantoche sabia como operar na senda dos bandidos… Com o erário forte, nada foi mais fácil. Comprou quantos deputados se fizessem necessários. Lavando o dinheiro sob escudo de emendas, bilhões se despejaram aos bolsos de todos que assim passaram a ser também detentores de mais uma Capitania; esta senão vitalícia seria hereditária como a original, pois não faltariam filhos ou genros promovidos – tal como se faz na carreira judicial.

Se dinheiro compra tudo e todos, por que não usa-lo com os coxinhas que já tinham a benção da FIESP; e gloriosas fardas que também comungam com os mesmos ideais? Assim, passa a ser registro na história do Brasil e Neo Apoderamento do país através dos virtuosos canalhas do século XXI. Em respeitável repetição histórica pelo progresso deste.

Maria Fernanda Arruda é escritora e colunista do Correio do Brasil.

