Os policiais perseguiam um carro que estaria sendo usado para praticar roubos na região. O profissional da área de saúde foi baleado no pescoço e morreu na hora

Por Redação, com agências de notícias – do Rio de Janeiro:

Tiroteio em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deixa um enfermeiro morto, Diego Marcondes de Oliveira, de 29 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida quando voltava de um plantão, na noite de quinta-feira .

De acordo com testemunhas, ele estava em uma padaria próxima a entrada da comunidade Reta Velha, quando houve troca de tiros entre PMs e bandidos.

Os policiais perseguiam um carro que estaria sendo usado para praticar roubos na região. O profissional da área de saúde foi baleado no pescoço e morreu na hora.

Em Caxias, na Baixada Fluminense, um soldador também foi vítima de bala perdida , na noite de quarta-feira. Ele foi atingido na cabeça e aguarda transferência no corredor de um hospital para ser atendido por um neurocirugião.

Apreensão de cocaína no Galeão

A Polícia Federal (PF) realizou a maior apreensão de cocaína já feita no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, também conhecido como Galeão. Ao todo, foram apreedidos 250 quilos da droga, e quatro pessoas foram presas.

Os presos são brasileiros e foram indiciados por tráfico internacional de drogas; cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão.

Segundo a PF, durante fiscalização de rotina no saguão; agentes identificaram movimentação suspeita por parte de um homem que se dirigia ao balcão de uma companhia aérea, e passaram a acompanha-lo à distância.

Os policiais federais notaram que o funcionário que fazia o atendimento a esse homem apresentava nervosismo; e decidiram fazer a abordagem. As malas que eram despachadas naquele momento para embarque continham em seu interior cerca de 60 quilos da droga, e os dois foram presos em flagrante.

Além de conter material ilícito, as malas receberam etiquetas no nome de outra pessoa. A identificação simulava que as bagagens seguiriam para Brasília, mas elas tinham como destino final Portugal. O homem detido despachando a droga disse aos policiais federais ser taxista.

Funcionários

A PF conseguiu identificar ainda mais dois funcionários da companhia aérea que faziam parte do esquema; e eles também foram presos.

Informações de inteligência da PF indicaram que outra parte da droga movimentada pela quadrilha poderia estar escondida em um galpão no Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte da cidade.

Com autorização da Justiça, policiais realizaram buscas e encontraram armazenados em um depósito 213 tabletes de cocaína.

Curtir isso: Curtir Carregando...