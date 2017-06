A maternidade oferece 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI neonatal, 10 leitos de UTI neonatal e 12 salas de Pré-parto, Parto e Pós-Parto

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

O Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, comemora 5 anos. A unidade, referência no atendimento obstétrico na Baixada Fluminense, realizou 30.302 partos nesse período e um total de 426 mil atendimentos. Apenas nos cinco primeiros meses de 2017, 3.642 bebês nasceram na unidade, destes 2.741 de parto normal. O Hospital da Mãe realiza o maior número de partos normais no estado. A taxa de cesárea na unidade é de 25%.

A maternidade oferece 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI neonatal, 10 leitos de UTI neonatal e 12 salas de Pré-parto, Parto e Pós-Parto (PPP). Também há leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos e centro cirúrgico. A média mensal de partos da unidade é superior a 600 nascimentos.

– O Hospital Estadual da Mãe é uma referência para a Baixada Fluminense. Por isso, recentemente ampliamos o número de leitos maternos da unidade de 70 para 100, a UI de 8 para 15 e criamos a UTI neonatal com 15 leitos. O objetivo é garantir um atendimento humanizado e de qualidade para a população da região – disse o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

A unidade funciona com ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade e atende pacientes de toda a região. As futuras mães têm à disposição exames de imagem e de laboratório. Recebem orientação multidisciplinar de cuidados com o bebê. Além do incentivo à amamentação. O Hospital da Mãe realiza uma média mensal de seis mil consultas ambulatoriais. E tem a menor taxa de cesarianas da rede estadual de saúde.

Atendimento humanizado

Formado por uma equipe que prioriza o parto humanizado através de recursos como as salas de PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto). A gestante que dá luz na unidade é encaminhada para o espaço, quando já está prestes a dar à luz e tem acesso a métodos que vão ajudá-la no parto. Como recursos não-farmacológicos para alívio da dor, massagem, exercícios de fisioterapia, respiração e caminhada.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...