Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

Já está disponível, em todas as unidades de Atenção Primária do município do Rio (clínicas da família e centros municipais de saúde), a vacina contra o vírus HPV para meninos na faixa etária de 12 a 13 anos. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar em torno de 8 mil meninos por mês, totalizando mais de 97 mil até o fim de 2017.

Outra vacina incluída a partir deste ano no calendário de vacinação. Já disponível na rede municipal protege contra a bactéria da meningite tipo C e é voltada para adolescentes de ambos os sexos. Também na faixa etária dos 12 aos 13 anos.

O Brasil é o primeiro país da América do Sul e sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações.

Para as meninas, a vacinação contra o vírus atualmente voltada para as garotas de 9 a 14 anos. Começou em 2014. Quando foram aplicadas 231.641 doses.

Para os meninos, a imunização começa na faixa etária de 12 a 13 anos e será ampliada gradativamente até 2020. Quando estarão incluídos os garotos de 9 até 13 anos.

A definição da faixa etária visa proteger os adolescentes antes do início da vida sexual. Portanto, antes de terem contato com o vírus. Garantindo assim maior eficiência da imunização.

Esquema vacinal

O esquema vacinal contra o HPV para os meninos é de duas doses. A serem aplicadas num intervalo de seis meses. Portadores do vírus da adis terão um esquema diferenciado. Para isso, os pais precisam apresentar no posto de vacinação a prescrição de seu médico, para que seja feito o acolhimento indicado.

O principal objetivo da vacinação dos meninos é a prevenção dos cânceres de pênis, garganta e ânus e das verrugas genitais. Diretamente relacionados ao HPV. Além de reduzir a transmissão do vírus para as parceiras. Colaborando assim com a redução do câncer de colo de útero nas mulheres.

A vacina disponibilizada é a quadrivalente, a mesma já oferecida para as meninas. E que protege contra quadro subtipos do vírus (6, 11, 16 e 18). Com 98% de eficácia para aqueles que seguirem corretamente o esquema vacinal.

Para a produção da vacina contra o HPV, o Ministério da Saúde promoveu Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) com o Butantan. Até 2018, a produção da vacina HPV deverá ser 100% nacional.

Já a vacina Meningo C, também incluída no calendário de vacinação do adolescente este ano. Tem como principais objetivos reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe. Garantir reforço na imunidade dos adolescentes que foram previamente imunizados na infância.

O esquema vacinal prevê dose única na faixa etária de 12 a 13 anos. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é de que cerca de 193 mil adolescentes de ambos os sexos sejam imunizados em 2017.

