Ao que tudo indica, pelo menos até aqui, tucanos envolvidos em corrupção continuam a contar com uma “ajudinha”, para continuar impunes

Por Helena Sthephanowitz

Se o chamado “mensalão do PT” fez os jornalões criarem manchetes espetaculosas, analistas e colunistas fazerem ilações à vontade e foi assunto interminável nos meios políticos e jurídicos, o mensalão tucano, – apesar de ter menos réus e mais amigos no STF – ganhou da mídia tradicional o apelido de “mensalão mineiro”, para descolar o caso do envolvimento de figuras do PSDB.

Mesma mídia que varreu o escândalo para debaixo do tapete. Pois o mensalão tucano segue parado na Justiça confirmando o receio de todos os que esperam do Judiciário uma atuação imparcial. Pouco importando para o desfecho do processo as características pessoais do réu. Como sua filiação partidária.

Revelado durante a CPI dos Correios, em 2005. Somente em 2009 a denúncia foi recebida. E desde então, em situação oposta ao do caso batizado de “mensalão do PT”. O mensalão tucano virou um símbolo da morosidade judicial.

Processo

Doze anos após o processo ser apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-diretor da antiga Comig (atual Codemig, companhia de desenvolvimento do Estado), Lauro Wilson de Lima Filho fez 70 anos em maio. Ele pediu, na semana passada, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para ser beneficiado pela prescrição. Acusado pelo crime de peculato. Seu processo estava na fase que antecedia o julgamento. Ele é o quarto réu que provavelmente deixará de ser julgado.

Na sexta-feira, fez um ano e meio que Eduardo Azeredo (PSDB), ex-governador de Minas Gerais (1995-1998). Ex-presidente do PSDB, e atual diretor executivo da Fiemg (Federação de Indústrias de Minas). Foi condenado, em primeira instância, a 20 anos e 10 meses de prisão. Por peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Todos esses crimes cometidos no âmbito do mensalão do PSDB.

PGR

Segundo a PGR, o tucano liderava um esquema de corrupção. Desviou milhões em dinheiro público de empresas estatais mineiras. Para irrigar sua fracassada campanha de reeleição ao governo de Minas Gerais, em 1998. Azeredo recorre em liberdade e seu julgamento. Em segunda instância ainda não tem sequer data marcada.

Em 2014, quando era deputado federal, ele renunciou ao cargo para que o processo voltasse à primeira instância. A partir da qual é possível um número maior de recursos. A tática deu certo. Azeredo pode vir a ser mais um impune do caso do mensalão tucano. Em 2018 ele chegará aos 70 anos. Além disso, como ex-governador, ele recebe o salário nominal integral do cargo que ocupou. Uma nada mal mesada de R$ 18,5 mil.

E se alguém acha que ainda vai ver algum tucano atrás das grades. Essa possibilidade vai ficando cada dia mais distante. O processo também não tem previsão de julgamento.

Acordo

De acordo com o Ministério Público (MP), no mensalão do PSDB foram desviados pelo menos R$ 15 milhões. Sendo R$ 5 milhões das estatais, R$ 3,5 milhão da Companhia de Abastecimento de Minas Gerais (Copasa). R$ 1,5 milhão da Codemig e o restante do Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge).

Também impune está Claudio Mourão. O atraso no processo, a lentidão da Justiça e a falta de vontade política, beneficiou o ex-tesoureiro da campanha de Eduardo Azeredo. Que é classificado pelo MP como figura fundamental na operação de desvio de dinheiro de empresas estatais. Dirigidas por políticos do PSDB no Estado de Minas Gerais. Os crimes de peculato e formação de quadrilha, atribuídos pelo MP a Mourão, prescreveram em abril de 2014. Quando o réu completou 70 anos.

Outra ação, esta contra José Afonso Bicalho, que dirigia o extinto Bemge (banco estatal de Minas) em 98. Passou a tramitar na segunda instância em 2015. Em 2018, ele também chega aos 70 anos. E, ao que tudo indica. Será mais um que ficará impune. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas. O processo está em fase de instrução.

Golpe

Outro réu, o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, que coordenou a campanha de Eduardo Azeredo. Já teve os crimes prescritos. Ex-PFL e ex-DEM, o atual presidente do PSB-MG foi o primeiro a se beneficiar da lentidão da Justiça ao ultrapassar a idade imputável. Também réu no mensalão tucano, Fernando Moreira Soares, morreu em 2015.

Empresário do ramo de transporte, Clésio Andrade, à época filiado ao PFL (atual DEM). Foi vice-governador mineiro de 2003 a 2006. Durante mandato de Aécio Neves. Ainda na década de 1990. Tornou-se sócio, em agências de publicidade, de Marcos Valério. Em 98, ele foi candidato a vice-governador na chapa ao lado de Eduardo Azeredo. Clésio. Até agora nem sequer prestou depoimento porque entrou com recurso em que questionava a legitimidade de uma juíza para julgá-lo.

Corrupção

O processo foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. Mas foi para o Ministério Público de Minas em 2014. Após Azeredo e Clésio Andrade renunciarem respectivamente aos cargos de deputado federal e senador. No STF, Azeredo e Clésio são réus acusados por peculato e formação de quadrilha.

Ao que tudo indica, pelo menos até aqui, os políticos do PSDB. Envolvidos em casos de corrupção, continuarão a contar sempre com uma “ajudinha”. Para continuar impunes.

A maior suspeita porém. Enquanto essa situação perdurar, sempre incidirá sobre o próprio Judiciário.

