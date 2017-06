A meta, afirmou ele, é usar esse engajamento como catalisador para o crescimento dos esportes olímpicos na Índia e ajudar a melhorar a posição sofrível do país

Por Redação, com Reuters – de Mumbai;

A Associação Olímpica da Índia (IOA, na sigla em inglês) pediu permissão ao governo para entrar na disputa para sediar a Olimpíada de 2032 e os Jogos Asiáticos de 2030, como parte da iniciativa para colocar o país no cerne da comunidade esportiva internacional, disse o presidente da IOA, N. Ramachandran, à agência inglesa de notícias Reuters.

Ramachandran disse que a IOA também quer que a Índia sedie os Jogos de Praia Asiáticos de 2020. O Conselho Olímpico da Assembleia-Geral da Ásia no mesmo ano e a sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI) em 2021.

A meta, afirmou ele, é usar esse engajamento como catalisador para o crescimento dos esportes olímpicos na Índia. E ajudar a melhorar a posição sofrível do país em quase todos os esportes, com exceção do críquete.

Como a segunda nação mais populosa do mundo depois da China, Ramachandran argumentou que é hora de a Índia seguir seu vizinho poderoso exibindo sua musculatura econômica cada vez mais robusta por meio do esporte.

Minimizando as dúvidas sobre a capacidade da Índia de sediar eventos esportivos de tão grande porte. Ramachandran disse que seu país é um dos poucos da região que possui os meios.

Ele disse ter conversado com o presidente do COI, Thomas Bach, sobre as perspectivas de a Índia receber uma Olimpíada. Um sinal do trabalho de base inicial exigido para uma candidatura séria.

– Você não pode tomar uma decisão hoje e dizer ‘quero sediar Jogos Olímpicos amanhã’. É um processo de oito anos, então você tem que começar agora – disse Ramachandran.

O governo indiano concordou em debater as propostas no gabinete, acrescentou.

McDonald’s

O McDonald’s encerrou seu acordo de patrocínio ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Que já durava 41 anos, rompendo o contrato de apoio aos Jogos Olímpicos três anos antes do esperado, informou o COI na última sexta-feira.

A companhia norte-americana, patrocinadora dos Jogos Olímpicos desde 1976 e parte do programa de principais patrocinadores do COI. Que contribuem com mais de US$ 1 bilhão a cada ciclo de quatro anos, tinha contrato em vigor até 2020. Incluindo a Olimpíada de Tóquio.

– No mundo de negócios de hoje que avança rapidamente. Nós entendemos que o McDonald’s esteja procurando focar em diferentes prioridades de negócios – disse Timmo Lumme, diretor de Televisão e Serviços de Marketing do COI, em comunicado.

– Por essas razões, nós concordamos mutuamente com o McDonald’s em nos separar.

A diretora de Marketing do McDonald’s, Silvia Lagnado. Disse no comunicado do COI. “Como parte de nosso plano global de crescimento, nós estamos reconsiderando todos os aspectos de nossos negócios e tomamos essa decisão em cooperação com o COI para focar em diferentes prioridades”.

O McDonald’s, que se associou aos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1968, era o patrocinador de varejo de alimentos.

Apesar de se retirar com efeito imediato, o McDonald’s vai continuar nas Olimpíadas de inverno de Pyeongchang no próximo ano como patrocinador com direitos de marketing internos.

O COI disse não estar planejando um substituto direto no departamento de varejo de alimentos.

