Infantino diz que federações apoiam Copa do Mundo com mais seleções

O chefe da entidade global de futebol quer aumentar o número de times no Mundial para 48. Argumentando que isso pode ser feito com o mesmo cronograma do torneio atual

Por Redação, com Reuters – de Zurique:

As federações de futebol têm apoiado os planos de aumentar o número de seleções na Copa do Mundo para além das atuais 32, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Dubai, nesta quarta-feira.

O chefe da entidade global de futebol quer aumentar o número de times no Mundial para 48. Argumentando que isso pode ser feito com o mesmo cronograma do torneio atual.

Federações de futebol de todo o mundo são “majoritariamente a favor” de ampliar a participação. Afirmou Infantino, que também propôs uma Copa do Mundo de 40 equipes.

Discursando em uma conferência esportiva. Infantino disse que uma competição com 48 seleções é a estrutura de maior apelo financeiro.

O chefe da Fifa já havia sugerido um torneio de 48 times, mas com uma rodada preliminar única de 32 equipes. Cujos 16 vencedores entrariam em uma fase de grupos de 32 times ao lado de 16 equipes que receberiam uma vaga automática.

Quando foi eleito, em fevereiro. Infantino prometeu ampliar o Mundial, elevando a quantidade atual de 32 equipes para 40.

Copa de 2026

Dirigentes do futebol dos Estados Unidos, do Canadá e do México devem se reunir no ano que vem. Para discutir a possibilidade de uma candidatura conjunta para organizar a Copa do Mundo de 2026. Disse nesta quarta-feira o presidente da Concacaf, Victor Montagliani.

A Fifa confirmou em outubro que vai aceitar candidaturas conjuntas para o torneio de 2026. Sem qualquer restrição quanto ao número de países em uma mesma proposta.

– É obviamente uma possibilidade – disse Montagliani à agência inglesa de notícias Reuters nos bastidores de uma conferência esportiva em Dubai. “Estamos totalmente cientes de que cada país poderia provavelmente organizar por conta própria”.

A Concacaf é a entidade responsável pelo futebol nas Américas do Norte e Central e no Caribe.

Em caso de vitória, seria a primeira vez que a Copa do Mundo aconteceria em uma país da Concacaf desde a Copa de 1994 nos Estados Unidos. A primeira em mais de um país desde o Mundial de 2002 realizado no Japão e na Coreia do Sul.

– É hora de voltar – disse Montagliani, acrescentando que a Concacaf “absolutamente” espera que o torneio de 2026 seja organizado por um de seus 41 membros.

A Copa de 2026 também pode ser a primeira com um aumento no número de participantes de 32 para 48. Caso a proposta defendida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, seja aprovada.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...