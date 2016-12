O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral de inflação, registrou avanço de 0,69% em dezembro

Por Redação – de São Paulo

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) encerrou 2016 com alta acumulada de 7,17%. Apesar da alta, encerra o ano menor do que os 10,54% registrados no ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em dezembro, o indicador avançou 0,54%, retomando a alta após encerrar novembro com variação negativa de 0,03%. A expectativa em pesquisa da agência inglesa de notícias Reuters era de alta de 0,45% em dezembro. O cálculo toma por base a mediana das estimativas.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado, registrou avanço de 0,69% em dezembro. O revés ocorre, depois de ter recuado 0,16% no mês anterior. O IPA, que responde por 60% do índice geral, fechou o ano com alta acumulada de 7,64%.

Os preços das Matérias-Primas Brutas no atacado aceleraram com força. Houve alta de 1,96% neste mês, contra 0,90% em novembro. A medição termina o ano com a maior alta acumulada dentro do IPA, de 15,32%.

Energia elétrica

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no IGP-M, mostrou menor pressão. Desacelerou, mas registra alta a 0,20% em dezembro, contra 0,26% em novembro. O IPC fechou 2016 com avanço de 6,25%.

O destaque no mês segundo a FGV foi o grupo Habitação, que recuou 0,62% após alta de 0,26% no mês anterior, ressaltando-se o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial. No ano, a maior alta acumulada de preços foi de Despesas Pessoais, de 10,57%.

Por sua vez, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,36% em dezembro, contra 0,17% no período anterior, acumulando entre janeiro e dezembro variação positiva de 6,35%.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.

