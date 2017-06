Porque o que acontece com a Lucélia Santos tem muito de Simonal. É uma grande atriz e para tudo que foi chamada fazer, TV, teatro ou cinema, sempre fez muito bem

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

No passado, sei disso por ter acompanhado tudo de muito perto e também por ter sido, com muito orgulho, amigo dele até o fim, a campanha impiedosa sofrida pelo Wilson Simonal. Pessoas que não aceitavam “um negro de cor” se colocar com tamanha classe e elegância ou que tentavam resistir ao sucesso de alguém, que transformava em coro as mais de dez mil pessoas no Maracanãzinho, entre tantas outras plateias.

Depois de ser leviana e mentirosamente acusado de tudo e mais um pouco, as portas foram se fechando, abreviando em muito os seus anos de vida, para só depois reconhecerem o enorme engano que tinham cometido. Era tarde. As homenagens póstumas pouco serviram.

E por que isso agora?

Porque o que acontece com a Lucélia Santos tem muito de Simonal. É uma grande atriz e para tudo que foi chamada fazer, TV, teatro ou cinema, sempre fez muito bem. No entanto, por alguma razão que nem ela deve saber, caiu na mais absoluta desgraça, a ponto de nunca mais ser escalada, na altura que deveria, para novos trabalhos. Outra campanha surda, mas tão sórdida e cruel quanto.

É de se esperar, pelo menos, que no caso da Lucélia também não deixem as homenagens para depois.

Só um

José Luiz Datena transmitiu Portugal e Nova Zelândia, sábado, na Band, pela Copa das Confederações, um trabalho que até então tinha sido e daqui em diante será dividido entre os narradores Téo José e Oliveira Andrade. Datena foi como convidado especial.

Agora não se explica por que Portugal e Nova Zelândia, o jogo, ao vivo, quando o mais importante foi México e Rússia.

Quarteto

Cláudio Tognolli está de volta à Jovem Pan e também vai integrar a equipe do novo Os Pingos nos Is, a partir de 3 de julho, das 18h às 19h.

Ele se junta a Felipe Moura Brasil, Joice Hasselmann e Fernando Martins.

Jogou a toalha

A Band não vai mais produzir o Little Big Shots, programa destinado ao público infanto-juvenil, grande sucesso na NBC em todos os Estados Unidos.

É um formato que interessa e tem toda a cara do SBT.

Expectativa

O reality de namoros da Band, À Primeira Vista, foi mal de audiência na estreia. Só 1,8 na Grande São Paulo.

Mas tem todas as condições de reagir. O programa é engraçado e tem coisas boas. Deve apresentar resultados melhores em suas próximas edições.

Mudança na trilha

A partir de quinta-feira, os personagens de Sophie Charlotte e Renato Góes, Alice e Renato, voltarão a estar muito próximos e em cenas bem envolventes em Os Dias Eram Assim.

Com isso vai acontecer também uma mudança na trilha romântica do casal. Sai de cena Nossa Canção, de Roberto Carlos, e entra Você é Linda, de Caetano Veloso.

Uma na outra

Renato Góes, aliás, vai ter pouco tempo para se preparar para um novo trabalho na Globo.

Em setembro, assim que gravar as últimas cenas de Os Dias Eram Assim, ele já vai mergulhar em Deus Salve o Rei, a próxima novela das sete, com estreia em janeiro.

Contratada

Juliana Knust, após vários trabalhos na Globo, acaba de assinar com a Record para o elenco de Apocalipse, da Vivian de Oliveira.

É mais um nome forte para integrar o time de protagonistas.

Vale lembrar que a atriz chegou a gravar uma rápida participação em Belaventura.

Possibilidade

Nada certo ainda, mas com boas possibilidades de vir a acontecer a volta de Bianca Rinaldi ao elenco da Record, também para um dos principais papéis desta próxima novela bíblica.

Escala que já tem Guilherme Winter, Fernando Pavão, Sérgio Marone, Beth Goulart, Sidney Sampaio, Flávia Monteiro, Thaís Melchior, Castrinho, Sandro Rocha, Adriana Londoño, Henri Pagnocelli, Jorge Pontual, Cacau Melo, Pérola Faria, Paulo Vilela, Cláudio Gabriel e Rafael Sardão.

Infantil – 1

A segunda temporada da série Escola de Gênios, do Gloob com a Mixer, já está assinada e os seus trabalhos terão início em agosto.

O detalhe é que a primeira, ainda em gravações, só começará a ser exibida em 2018, e foi muito bem avaliada.

Infantil – 2

Escola de Gênios conta a história de Isaac, um estudante de 12 anos que é convidado a estudar na aclamada Escola de Gênios, por ter habilidades especiais em matemática.

No elenco nomes como Paula Picarelli, Nayobe Zainab, Valentino Manolo, Pyetra Pignatari, Simone Iliescu e Joca Andreazza, entre outros.

Social

Larissa Manoela já é proprietária de uma casa num dos condomínios mais elegantes de Orlando, Estados Unidos. Negócio fechado recentemente.

A inauguração será com um jantar, dia 1º, para familiares e amigos bem próximos.

Bate – Rebate

· Luciano Huck deu entrevista ao Amaury Junior, levada ao ar no sábado…

· … E deixou muito claro: não é candidato a coisa nenhuma…

· … Até porque jamais iria contra um conselho da sua mãe, arquiteta e urbanista, Marta Grostein.

· O empresário Sidney Oliveira, no leilão do Neymar, arrematou um encontro com a atriz Marina Ruy Barbosa…

· … No pacote do lance de 50 mil reais, uma garrafa de Petrus, direto de Pomerol.

· Claudia Leitte não irá abandonar totalmente seus compromissos daqui, mas tem procurado se dedicar muito mais à carreira internacional…

· … Inclusive realizando trabalhos especialmente para isso.

· A quinta temporada do Vai que Cola já teve iniciadas as suas gravações…

· … O youtuber baiano Isaac do Vine, de sete anos, é a novidade do elenco.

· O programa Recordar é TV estreia nesta terça, na TV Brasil, com uma edição sobre Gal Costa. No ar às 21h45.

· Globo finalizou as gravações da abertura do remake de Os Trapalhões…

· E já está certo também que o elenco se apresentará na campanha Criança Esperança.

C´est fini

O chef Carlos Bertolazzi, depois de Cúmplices de Um Resgate, vai aparecer também em Carinha de Anjo, no SBT. Gravou na semana passada.

E encerrado o período de preparação, Daniel Alvim também começou a gravar Carinha de Anjo, no personagem Leonardo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

