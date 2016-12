Japão apresenta orçamento revisado de US$16,8 bilhões para Jogos de 2020

O valor ainda é mais do que o dobro da estimativa original, feita durante o processo de licitação, embora o orçamento inicial não incluísse custos de segurança e transporte

Por Redação, com agências internacionais – de Tóquio:

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio apresentaram nesta quarta-feira um orçamento de US$ 16,8 bilhões para os Jogos de 2020, e prometeram cortar custos para atender ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

O valor ainda é mais do que o dobro da estimativa original, feita durante o processo de licitação, embora o orçamento inicial não incluísse custos de segurança e transporte.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está preocupado que os custos elevados das Olimpíadas possam assustar futuros candidatos a receber os Jogos, e pediu um corte acentuado dos custos.

Bicampeã de Wimbledon Petra Kvitova

A bicampeã de Wimbledon Petra Kvitova está “se sentindo bem”. Após passar por um cirurgia na mão esquerda, sua dominante. Depois de ter sido atacada dentro de seu apartamento por um invasor que usava uma faca. Disse nesta quarta-feira um assessor da tenista.

A tcheca, número 11 do ranking mundial, sofreu ferimentos nos dedos da mão esquerda devido ao ataque, que ocorreu na manhã de terça-feira.

– Petra está se sentindo bem após a cirurgia, um exame confirmou que a operação foi um sucesso – disse Karel Tejkal em comunicado enviado por e-mail.

Kvitova não deve comentar sobre o assunto nesta quarta-feira, disse Tejkal.

A tenista disse nas redes sociais na terça-feira que é uma sorte estar viva. Após o ataque na cidade de Prostejov, a cerca de 260 quilômetros de Praga.

A tenista alcançou o número 2 do mundo em 2011 ao vencer o primeiro de seus dois títulos de Wimbledon.

Tejkal disse que as cirurgias de terça-feira não mostravam algum motivo para ela não voltar a jogar.

Estruturas esportivas de alto rendimento

Um dos próximos desafios do governo federal, na pasta de Esportes, é integrar todas as estruturas esportivas consolidadas no país para receber atletas de alto rendimento. A ação, que abrangerá várias modalidades. É fundamental para iniciar o ciclo olímpico rumo a Tóquio 2020.

Essa ideia foi reforçada pelo ministro do Esporte. Leonardo Picciani, durante a 6ª edição do Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros (Enecob), no Rio de Janeiro.

– O Brasil tem hoje uma rede de alto rendimento, com equipamentos de excelência por todas as regiões. Ela precisa funcionar de forma integrada, e é isso que estamos buscando fazer – disse o ministro.

Picciani afirmou, ainda, que tudo o que foi feito para o ciclo Rio 2016 resultará em melhorias permanentes. “Tenho convicção de que o Brasil terá em Tóquio 2020 um melhor resultado que no Rio, que já foi extraordinário e o melhor da nossa história em jogos olímpicos”, afirmou.

Evento

O Enecob é realizado anualmente e reúne jornalistas, autoridades políticas, esportistas e empresários de todas as regiões. Com o objetivo de debater temas relevantes. Neste ano, o evento tratou do legado esportivo dos Jogos Rio 2016.

Contou com a presença de personalidades do esporte. Como a campeã olímpica Rafaela Silva, do judô; a medalhista de bronze na maratona aquática, Poliana Okimoto; a medalhista de prata e bronze no vôlei de praia, Adriana Samuel; e o pioneiro do jiu-jítsu no Brasil, Robson Gracie.

