Audiência é conduzida por meio do serviço de mensagens. Segundo Justiça, “situação inédita” se deve a inundações no norte do país, que impediram o acusado de comparecer perante o juiz

Um juiz da região Áncash, no norte do Peru, conduziu uma audiência e ditou uma sentença para um réu utilizando o Whatsapp, informou a Justiça peruana na segunda-feira.

A “situação inédita”, como classificou o Judiciário peruano. Ocorreu devido às chuvas e inundações no norte do país, que impediram o acusado de comparecer à audiência. Sobre um processo por omissão de assistência familiar.

O acusado, identificado como Gerardo Cuevas Rojas, estava na cidade de Paita, na região de Piura, e não conseguiu viajar à El Santa, onde ocorreu a audiência.

– Diante desse inconveniente e da necessidade de fazer a audiência. A equipe informática do Módulo Penal da Corte de El Santa estabeleceu contato com Rojas por meio de seu telefone celular – explicou a Justiça peruana.

O celular do acusado foi conectado a um monitor de televisão da sala de audiências. Para que o juiz Efer Díaz Uriarte, do Juizado Penal Unipessoal da Corte Superior de Justiça de El Santa, a defesa e a acusação pudessem conduzir a audiência.

– Por meio do Whatsapp, Rojas decidiu aceitar a terminação antecipada do processo por omissão de assistência familiar (arcar com a alimentação) em detrimento de seu filho. Aceitou a responsabilidade no delito – divulgou a corte.

O réu também aceitou pagar um valor de 6.713 sóis (R$ 6.320). Relativo a pensões não pagas. O Judiciário indicou que, em ocasiões anteriores, a área de informática do Módulo Penal já utilizou a tecnologia para recolher os depoimentos de acusados e testemunhas.

Netflix

O serviço de vídeo pela Internet Netflix adicionou menos assinantes que o esperado por analistas no primeiro trimestre nos Estados Unidos e internacionalmente, mas a empresa divulgou uma previsão otimista para meados deste ano. O que impulsionou suas ações.

A companhia afirmou que adiou para o segundo trimestre a estreia de novas temporadas de seriados de sucesso. Como House of Cards, o que deve impulsionar o número de novos assinantes no período.

A companhia adicionou pouco menos de 5 milhões de clientes globalmente no primeiro trimestre. Afirmou que espera mais 3,2 milhões no segundo trimestre, que é sazonalmente mais fraco. Analistas estimam que a empresa terá adições de quase 2,4 milhões de clientes entre abril e junho, segundo a FactSet.

Assinantes

As ações da Netflix chegaram a cair logo após o anúncio da base de assinantes. Mas inverteram de sinal pouco depois e subiam mais de 3 % às 20h46 (horário de Brasília).

A Netflix afirmou que espera superar 100 milhões de clientes no mundo neste final de semana. O movimento de alta nas ações após o fechamento dos mercados colocou os papéis da empresa no caminho para abertura em nível recorde.

Para o primeiro trimestre. A empresa afirmou que adicionou 3,53 milhões de assinantes fora dos EUA. Analistas, em média, esperavam 3,68 milhões de novos assinantes. Segundo a FactSet. Nos EUA, o número de novos clientes atingiu 1,42 milhão no primeiro trimestre ante média de estimativas do mercado de 1,5 milhão.

A empresa teve lucro líquido de US$ 178 milhões ante US$ 28 milhões no mesmo período do ano passado. A receita subiu 34,7 %, para US$ 2,64 bilhões.

A Netflix informou ainda que espera adicionar 600 mil clientes nos EUA no atual trimestre, superando as estimativas de 364 mil da FactSet. Nos mercados internacionais, a empresa espera adicionar 2,60 milhões de usuários. Acima da expectativa média de 2,09 milhões.

