Justiça desbloqueia contas de Eduardo Paes

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

A Justiça do Rio de Janeiro desbloqueou as contas do prefeito carioca, Eduardo Paes. As contas foram bloqueadas pela Justiça a pedido do Ministério Público em ação sobre suposto benefício fiscal dado à Fiori Empreendimentos Imobiliários na construção do campo de golfe dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Em sua defesa, Paes apresentou certidões para mostrar inexistência de qualquer isenção de taxa ou de pagamento de reembolso à empresa.

Além disso, foi apresentado documento de execução fiscal já ajuizada contra a Fiori para cobrar os tributos devidos.

Bloqueio de bens

Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, ainda que a empresa questione se deve ou não pagar a taxa. Não houve qualquer lesão aos cofres públicos e, por isso, foi suspenso o bloqueio de bens do prefeito.

Além disso, segundo a assessoria, o município do Rio não precisará fazer no futuro qualquer compensação ou reembolso à Fiori.

