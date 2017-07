Em 30 de março de 2016, o réu invadiu o Fórum do Butantã com um galão de gasolina e um isqueiro ameaçando queimar uma juíza e um vigia em protesto

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

O vendedor Alfredo José dos Santos, de 37 anos, acusado de tentar atear fogo em uma juíza, foi julgado nesta segunda, no Fórum Criminal da Barra Funda, em sessão prevista para prosseguir até esta terça-feira. Em 30 de março de 2016, o réu invadiu o Fórum do Butantã com um galão de gasolina e um isqueiro ameaçando queimar uma juíza e um vigia em protesto contra a decisão da Justiça de tirar a guarda de seu filho. Ele responde pelas tentativas de homicídio contra a juíza Tatiane Moreira Lima, 38 anos, e o vigilante Crispiniano Márcio Oliveira de Almeida.

O julgamento teve início às 10h com o depoimento de uma das vítimas, a juíza Tatiane Moreira Lima. Neste momento, ela responde a perguntas do promotor do caso. De acordo com a assessoria de imprensa do Fórum da Barra Funda. Em seguida o juiz ouviu a outra vítima, o vigilante Crispiniano Márcio Oliveira de Almeida. Ainda serão ouvidas duas testemunhas de acusação. Cinco testemunhas comuns e uma testemunha de defesa. O réu é o último a ser ouvido.

Caso

O caso ocorreu no início da tarde do dia 30 de março de 2016. De acordo com o Tribunal de Justiça. Um homem que participaria de uma audiência na Vara de Violência Doméstica entrou no Fórum Butantã carregando uma sacola com artefatos inflamáveis.

Ele acabou fazendo a magistrada Tatiane Moreira Lima refém. Jogou um líquido inflamável sobre e juíza e ameaçou atear fogo no corpo dela. Policiais se aproveitaram de um momento de distração do agressor e conseguiram rendê-lo. O fórum ficou fechado no dia 31 de março e voltou a funcionar normalmente no dia 1º de abril de 2016.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o agressor da juíza foi preso em flagrante. E encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Belém 1. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, explosão e resistência.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...