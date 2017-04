A primeira instância decidiu a favor de associações de táxi, assumindo a visão de que os aplicativos constituíam uma competição desleal

Por Redação, com Reuters – de Roma:

Um tribunal de Roma suspendeu nesta sexta-feira decisão judicial que proibia o uso do serviço de transporte urbano por aplicativo Uber Technologies na Itália.

A corte aceitou apelação feita pelo Uber contra a decisão de primeira instância, tomada uma semana atrás. Segundo a qual a empresa não poderia usar seus aplicativos Black, Lux, Suv, X, XL, Select e Van nem promover ou divulgar seus serviços na Itália.

A primeira instância decidiu a favor de associações de táxi. Assumindo a visão de que os aplicativos constituíam uma competição desleal.

Os dois principais grupos de defesa do consumidor da Itália. O Codacons e o UNC, exaltaram a segunda decisão, já que dá mais opções às pessoas.

Apple

A Apple considera se juntar ao seu fornecedor Foxconn para fazer proposta pela divisão de semicondutores da Toshiba, informou nesta sexta-feira a emissora japonesa NHK.

A gigante norte-americana considera investir vários bilhões de dólares para adquirir uma fatia de mais de 20 % da unidade. Como parte de um plano que manteria a Toshiba como holding parcial, disse a NHK. Citando fontes não identificadas.

A ideia seria dissipar preocupações do governo japonês sobre a transferência de tecnologia sensível a investidores. O que considera um potencial risco à segurança nacional, esclareceu a emissora.

A Apple não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. Enquanto a taiuanesa Foxconn, formalmente conhecida como Hon Hai Precision Industry, se recusou a fazê-lo. O porta-voz da Toshiba disse que não podia comentar sobre transações específicas.

A Foxconn, que participou da primeira fase da venda da unidade de chips. É vista como risco à segurança nacional do Japão devido a seus laços com a China. De acordo com a NHK, a Apple quer que a Foxconn detenha uma fatia de cerca de 30 % do negócio de chips da Toshiba.

