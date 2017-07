Konta havia vencido apenas uma partida em cinco aparições em Wimbledon até este ano, mas agora se encontra com chance real de vencer o torneio

Por Redação, com Reuters – de Londres:

Johanna Konta se tornou a primeira mulher britânica a chegar às quartas de final do Wimbledon desde Jo Durie em 1984 após derrotar Caroline Garcia, da França, por 7-6, 4-6 e 6-4, nesta segunda-feira.

Konta havia vencido apenas uma partida em cinco aparições em Wimbledon até este ano. Mas agora se encontra com chance real de vencer o torneio e se tornar a primeira tenista da casa campeã desde Virginia Wade há 40 anos.

A sétima cabeça de chave, que passou a infância na Austrália antes de se mudar para jogar na Espanha aos 14 anos e então se tornar britânica em 2012. Ela jogou de maneira eficiente em uma batalha equilibrada.

Konta manteve a vantagem no primeiro set, mesmo que tenha sido decidido no tie break. Mas depois perdeu cinco games consecutivos e, consequentemente, o segundo set.

O saque foi tão decisivo no set final que o primeiro break point só ocorreu no décimo game. E quando aconteceu, Konta aproveitou, com Garcia devolvendo na rede.

Victoria Azarenka

A tenista Victoria Azarenka, que foi mãe recentemente, chegou às oitavas de final do Wimbledon na sexta-feira com uma vitória por 3-6 6-1 6-4 contra a favorita local Heather Watson.

Azarenka, a ex-número 1 do mundo, que está voltando para o tênis após dar à luz seu filho em dezembro. Ela entrou em ação depois que Watson foi conduzida por uma onda patriótica no primeiro set.

Apesar de marcar três duplas faltas contra uma de Watson. Azarenka quebrou o saque duas vezes ganhando o segundo set e estabelecendo um set decisivo.

Watson iniciou o terceiro set sacando, e começou na frente. Entretanto, a britânica enfrentou dificuldade para manter seu serviço. Enquanto Azarenka fez uma campanha impecável.

– Eu realmente subi de nível nos momentos-chave – disse.

Em seguida, Azarenka jogará ou com a segunda cabeça de chave romena Simona Halep ou com a chinesa Peng Shuai por uma vaga nas quartas de finais.

Djokovic atropela Pavlasek

Novak Djokovic avançou para a terceira rodada de Wimbledon na quinta-feira. Mas ainda não precisou suar de verdade no torneio.

O tricampeão destruiu o estreante Adam Pavlasek por 6-2, 6-2 e 6-1 em pouco mais de 90 minutos, no primeiro jogo completo de Djokovic no torneio após ter sido beneficiado pelo abandono do adversário na primeira rodada.

– Perfeito, exatamente como eu queria – disse, rindo, o tenista sérvio, que até agora perdeu apenas oito games em duas partidas. “Não quero nenhum jogo de cinco sets”.

– Me senti muito bem hoje em termos do meu jogo, simplesmente estava no caminho certo – acrescentou o segundo cabeça de chave. Que busca salvar sua temporada após perder os títulos do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

O jogo

Djokovic foi imbatível contra Pavlasek em um dia de calor na Quadra Um. Ele manteve o adversário tcheco atrás da linha de base. Com uma série de bolas profundas em ambos os lados, forçando o adversário a correr de um lado para o outro e provocando muitos erros não forçados.

Djokovic enfrentará agora o letão Ernests Gulbis, que derrotou o argentino Juan Martín del Potro por 6-4, 6-4 e 7-6.

Outro favorito ao título que avançou para a terceira rodada foi o búlgaro Grigor Dmitrov, que nove anos atrás ergueu o troféu de júniores em Wimbledon. Dmitrov passou pelo cipriota Marcos Baghdatis por 6-3, 6-2 e 6-1.

O dia no Grand Slam londrino foi marcado por uma lesão séria sofrida pela tenista norte-americana Bethanie Mattek-Sand, que precisou ser hospitalizada após sair de quadra de maca em consequência de uma série lesão no joelho.

Mattek-Sands enfrentava a romena Sorana Cirstea na Quadra 17 quando pareceu escorregar ao subir à rede, levando um tombo. Após um instante de silêncio, ela começou a gritar de dor e pediu ajuda.

A WTA informou que a tenista, de 32 anos, sofreu uma lesão séria no joelho e foi transferida para um hospital.

