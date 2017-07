Desde janeiro o apresentador do SBT se mantém à frente, de acordo com dados do Ibope, algo que se repete já há um bom tempo

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Acompanhando o confronto entre Ratinho e Record pela vice-liderança de audiência em São Paulo, no fechamento do primeiro semestre, o que se observa é que não houve nenhuma surpresa.

Desde janeiro o apresentador do SBT se mantém à frente, de acordo com dados do Ibope, algo que se repete já há um bom tempo, apesar de todas as tentativas da concorrente.

Mas qual a razão deste sucesso? Nada demais. Só andar na “contramão”. Em conversas com o seu pessoal, Ratinho tem insistido em ideias que deixem sempre o seu programa mais leve e divertido. Tudo diferente do que fazia no passado.

A ordem de agora é abusar do lado comédia, da palhaçada, inclusive nos números musicais, porque é isso, entende-se, que o grande público quer encontrar como opção, quando chega em casa depois de mais um dia de trabalho. E parece que está funcionando. Os números, pelo menos, têm comprovado isso.

TV Tudo

Fase diferente

Todo o SBT, desde o dono até os seus diretores, reconhece a atual fase como a mais madura do Ratinho.

Além de uma audiência fiel, tem bom retorno comercial, estabilidade na grade e, principalmente, distância de confusões na justiça. É por aí.

Linha cruzada

Dudu Camargo procurou a coluna para dizer que não fez qualquer crítica ao Celso Portiolli ou ao programa dele, em entrevista ao Felipeh Campos, na rádio Mundial.

Ao contrário, tem admiração pelo Portiolli, a quem considera um amigo.

Por enquanto

Na segunda que passou, o SBT apresentou o elenco adolescente da novela Poliana.

E, por enquanto, somente ele. O diretor Reynaldo Boury, a partir de agora, irá se dedicar à escolha dos demais.

Consequência

O canal da Ultrafarma, que existia na parabólica, além dos produtos dela, agora está levando ao ar programas da Rede TV!.

Exceção feita aos de igrejas evangélicas, como Universal e similares.

No ataque

A edição de São Paulo do Globo Esporte, bem conduzida por Ivan Moré, passa a investir em especiais todas as sextas-feiras.

Na semana passada, rolou um Carona do Ivan Moré com Marquinhos, zagueiro da seleção, experiência que irá sempre se repetir, como um diferencial ao noticiário do restante da semana.

Jornalismo

Na segunda-feira, a Bandeirantes dispensou os serviços da repórter Fabíola Figueiredo.

Uma situação bem desagradável. Ela havia há pouco retornado da licença-maternidade.

Tem que reconhecer

Naquilo que diz respeito à direção, principalmente de atores, Os Dias Eram Assim é um exemplo de trabalho bem feito.

É impossível destacar um ou outro. Todos os atores estão muito bem. O responsável por isso é Carlos Araújo e a equipe dele.

Semestre movimentado

Em termos de produção, a Record só fica atrás da Globo. Basta considerar o que vem por aí neste semestre: além de um novo produto do jornalismo, estão programadas as estreias de Belaventura e Apocalipse, a segunda temporada de Dancing Brasil e também A Fazenda. Sem contar, mas sem contar mesmo, a desnecessária reprise de Os Dez Mandamentos.

Nova série

O canal Fox Premium terá uma série de MMA em cinco capítulos produzida pela Mixer, já em início de gravações em São Paulo.

Rio Heroes reúne no elenco Charles Paraventi, Miguel Nader, Ronny Kriwat, Rafael Losso, Luiz Guilherme, Juliana Araripe, Giovanni Gallo, Bruno Bellarmino, Duda Nagle, Priscila Fantin e Murilo Rosa.

É sempre assim

Como consequência de toda a confusão da semana passada, Maísa versus Dudu, no palco do Programa Silvio Santos, sobrou para a produtora Raquel Prado.

Mais uma da série “pagou pelo que não fez”, inclusive com “participação especial” da Patrícia Abravanel e discussão, com dedo na cara, no camarim. Raquel, 28 anos de casa, foi demitida na terça-feira. Maldade das piores.

Bate – Rebate

· Envolvida com o Entretenimento, Sophia Abrahão é um nome que a Globo não pensa para as suas próximas novelas.

· Para evitar que surpresas desagradáveis voltem a se repetir, a dupla Simone e Simaria reforçou a segurança em seus shows…

· … Invasões ao palco, que antes vinham acontecendo com frequência, agora serão evitadas.

· Capítulo de Novo Mundo, na segunda-feira, registrou 28 pontos de média…

· … Desde 2016, com o último capítulo de Êta Mundo Bom!, a Globo não alcançava índice tão expressivo na faixa das 18 horas…

· … Aliás, o frio que está fazendo em São Paulo, naquilo que diz respeito à televisão, vem fazendo a alegria de muita gente.

· Equipe do SporTV que cobriu a Copa das Confederações retornou ontem ao Brasil.

· Silvio Lancelotti, jornalista esportivo, muitos anos de Band e ESPN, acaba de passar por nova cirurgia.

· Orlando Duarte, outro jornalista esportivo e também operado recentemente, já está em recuperação em casa.

· O Léo, com toda certeza, vai pagar pelo que não fez…

· … Tão cedo a sua dupla com o irmão Victor não deve aparecer em programas da Globo.

· A partir desta quinta, o Fox Premium, pacote do grupo Fox focado em séries, entra na SKY, canais HD 544 e 545.

C´est fini

Luigi Baricelli gravou seus últimos “offs” e assim encerrou participação na primeira temporada do À Primeira Vista, na Band.

Já voltou para os Estados Unidos, onde está morando e tem vários negócios na Flórida.

Então é isso. Mas amanhã em mais. Tchau!

