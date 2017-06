O líder do campeonato de Fórmula 1, Sebastian Vettel, à frente de Hamilton por 12 pontos na classificação, conquistou o quarto lugar

Por Redação, com Reuters – de Baku:

Lewis Hamilton superou neste sábado o recorde de Ayrton Senna de 65 pole positions na Fórmula 1, ao bater o companheiro de equipe da Mercedes Valtteri Bottas para garantir o melhor lugar no Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo.

Hamilton fez a pole com o tempo de 1:40.593. Bottas largará ao seu lado na primeira fila.

O líder do campeonato de Fórmula 1, Sebastian Vettel, à frente de Hamilton por 12 pontos na classificação. Conquistou o quarto lugar. Seu companheiro de equipe Ferrari, Kimi Raikkonen, ficou em terceiro.

Max Verstappen, da Red Bull, que liderou os treinos na sexta-feira, ficou em quinto. Mas seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo ficou em 10º depois de bater numa parede.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, largará na nona posição.

Verstappen é o mais rápido

O piloto Max Verstappen, da Red Bull, marcou a volta mais rápida em ambas as sessões de treino na sexta-feira antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, no domingo, mas terminou a segunda sessão no muro após perder controle do carro.

Verstappen liderou o primeiro treino com tempo de 1:44.410. Com o companheiro de equipe Daniel Ricciardo terminando quatro décimos atrás dele. Garantindo uma dobradinha da Red Bull, antes de o jovem holandês melhorar seu tempo para 1:43.362 na segunda sessão.

A única frustração para o piloto aconteceu quando aparentou perder controle do carro. Antes de girar e colidir contra painéis publicitários.

– Foi muito estranho – disse Verstappen à Sky Sports. “Eu travei e ainda estava tentando chegar à curva. Mas tentei optar pelo seguro e tomar a pista de saída”.

– De repente eu perdi a traseira e então derrapei com as quatro rodas contra a barreira.

Foi um dia heterogêneo pontuado por diversos equívocos no quente circuito de Baku.

O piloto Sergio Pérez, da Force India, estava voando pelo circuito e registrou o quarto melhor tempo na primeira sessão antes de bater com o carro.

Ele escapou ileso após colidir contra uma parede externa em uma estreita seção da Curva Oito, e embora seu carro tenha perdido a roda traseira direita, mecânicos da Force India tiveram sucesso em repará-la para que Pérez terminasse em sétimo no P2.

À noite, Jolyon Palmer, da Renault, também bateu contra a barreira após errar na Curva Oito.

O líder do campeonato, Sebastian Vettel, usando pneus compostos macios, registrou tempos de 1:44.967 e 1.43.615, terminando em terceiro e quinto.

