Arlene Foster disse que é “correto e adequado” que seu Partido Unionista Democrático (DUP) vote em apoio ao Discurso da Rainha

Por Redação, com Reuters – de Londres:

A líder do partido da Irlanda do Norte que está em negociações para apoiar o governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, disse à agência britânica de notícias BBC que os parlamentares de seu partido apoiarão o programa legislativo da premiê na próxima semana.

Arlene Foster disse que é “correto e adequado” que seu Partido Unionista Democrático (DUP). Vote em apoio ao Discurso da Rainha que May fará na próxima semana. Arlene também disse que as conversas em andamento com o partido de May incluíram impostos corporativos e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O Reino Unido se comprometeu a delegar os poderes de determinar impostos corporativos. Para a Irlanda do Norte assim que Belfast demonstrar que suas finanças estão estáveis.

República da Irlanda

O executivo da Irlanda do Norte, atualmente no limbo, tinha se comprometido a estabelecer uma taxa de 12,5 %. Correspondente a da República da Irlanda, em abril de 2018.

Uma fonte próxima do partido disse no sábado que o acordo entre o DUP e o Partido Conservador, de May. Deve passar longe de questões sociais como o aborto e direitos dos homossexuais e, ao invés disso, focar em financiamento adicional para a província britânica.

