Linha Verde combate crimes ambientais no Rio

Quase 50% das denúncias são sobre maus tratos contra animais. O serviço é um projeto do Disque Denúncia, específico para denúncias de crimes ambientais, em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Este ano, o Linha Verde recebeu mais de 5.130 denúncias sobre crimes ambientais. Deste total, mais de 620 foram relativas aos crimes de caça ilegal, além de guarda e comércio de animais silvestres.

Quase 50% das denúncias são sobre maus tratos contra animais. O serviço é um projeto do Disque Denúncia, específico para denúncias de crimes ambientais, em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Na manhã de quarta-feira, o pingüim resgatado de cativeiro por policiais, na semana passada, dentro de uma residência no Humaitá. Embarcou no avião de uma Companhia Aérea, com destino ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, no Rio Grande de Sul. Onde após tratamento junto com outros animais, será solto em seu habitat natural.

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Estácio, a Polícia Federal e uma empresa de tecnologia também atuaram no resgate.

Serviço

O Linha Verde solicita a população que continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital). O anonimato é garantido ao denunciante. A população pode também conhecer e curtir o Linha Verde no facebook, através do endereço – www.facebook.com/linhaverdedd

Justiça

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Obteve liminar em Ação Civil Pública (ACP). Junto à 3ª Vara Cível de Cabo Frio, que determina, por ato de improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens do prefeito municipal de Cabo Frio, Alair Francisco Corrêa, e do ex-secretário Municipal de Fazenda, Axiles Francisco Corrêa. Já afastado do cargo por nepotismo.

De acordo com a ação ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio. Os descontos regulares na folha de pagamento dos servidores para o Programa de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológico dos Servidores Públicos Municipais de Cabo Frio (PASMH) não eram repassados para o plano.

A quantia era destinada para o pagamento de outras despesas do município, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com medida cautelar na ação ajuizada pelo MP. A juíza decretou a indisponibilidade de bens dos réus no valor que alcance o montante de R$ 2,34 milhões, considerando que “uma das consequências da violação aos dispositivos legais citados é o integral ressarcimento ao erário”.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...