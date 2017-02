Os nomes da lista coincidem com a relação vazada, em Dezembro do ano passado, na delação do empresário Cláudio Melo Filho. Com Temer e seus principais assessores envolvidos no maior escândalo de corrupção da história recente do Brasil, a nova lista se destaca

Por Redação – de Brasília

Vazou para blogs e sites, na internet, nesta terça-feira, a lista de políticos citados nas 77 delações da Odebrecht. Os depoimentos foram homologadas, na manhã passada, pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os nomes coincidem com a relação vazada, em Dezembro do ano passado, na delação do empresário Cláudio Melo Filho. Com Temer e seus principais assessores envolvidos no maior escândalo de corrupção da história recente do Brasil, a nova lista se destaca.

Há outros envolvidos, mas a totalidade de nomes poderá vir a público se o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pedir o fim do sigilo ao STF e a maioria dos ministros conceder.

Ordem alfabética

“Sua publicidade, analisam juristas, vai permitir que a sociedade seja esclarecida sobre políticos que estarão sob investigação, além de juízes e outras autoridades da República. Caso contrário, eles continuarão trabalhando como se nada pesasse contra elas. No listão constam Michel Temer, Moreira Franco, Aécio Neves, entre outros”, afirma o site de notícia Conexão Jornalismo, de onde foi extraída a lista parcial, em ordem alfabética:

A

Adolfo Viana

Deputado estadual

PSDB | BA

Aécio Neves

Senador

PSDB | MG

Anderson Dornelles

Ex-assessor de Dilma Rousseff

sem partido | RS

Antônio Brito

Deputado federal

PSD | BA

Antônio Imbassahy

Deputado federal

PSDB | BA

Antônio Palocci

Ex-ministro

PT | SP

Arthur Maia

Deputado federal

PPS | BA

Artur Virgílio Neto

Prefeito eleito de Manaus

PSDB | AM

B

Benito Gama

Deputado federal

PTB | BA

Bruno Araújo

Ministro das Cidades

PSDB | PE

C

Carlinhos Almeida

Ex-prefeito de São José dos Campos

PT | SP

Ciro Nogueira

Deputado federal

PP | PI

Claudio Cajado

Deputado federal

DEM | BA

Colbert Martins

Vice-prefeito eleito de Feira de Santana

PMDB | BA

D

Daniel Almeida

Deputado federal

PC do B | BA

Delcídio do Amaral

Ex-senador

sem partido | MS

Duarte Nogueira

Prefeito eleito de Ribeirão Preto

PSDB | SP

E

Eduardo Cunha

Ex-deputado federal

PMDB | RJ

Eliseu Padilha

Chefe da Casa Civil

PMDB | RS

Eunício Oliveira

Senador

PMDB | CE

F

Francisco Dornelles

Vice-governador do Rio de Janeiro

PP | RJ

G

Geddel Vieira Lima

Ex-chefe da Secretaria de Governo

PMDB | BA

Gilberto Kassab

Ocupante da Ciência e Tecnologia

PSD | SP

Gim Argello

Ex-senador

PTB | DF

Guido Mantega

Ex-ministro

PT | SP

H

Heráclito Fortes

Deputado federal

PSB | PI

Hugo Napoleão

Ex-senador

PSD | PI

I

Inaldo Leitão

Sem Partido da Paraíba

Ex-deputado e presidente do Conselho de Administração dos Correios

J

Jaques Wagner

Ex-governador da Bahia e ex-ministro

PT | BA

João Almeida

Ex-deputado

PSDB | BA

José Agripino

Senador

DEM | RN

José Carlos Aleluia

Deputado federal

DEM | BA

Jutahy Magalhães Jr

Deputado federal

PSDB | BA

K

Katia Abreu

Senadora

PMDB | TO

L

Leur Lomanto Jr

Deputado estadual

PMDB | BA

Lídice da Mata

Senadora

PSB | BA

Lúcio Vieira Lima

Deputado federal

PMDB | BA

M

Marco Maia

Deputado federal

PT | RS

Michel Temer

Presidente de facto da República Federativa do Brasil

PMDB | SP

Moreira Franco

Secretário do Programa de Parceiras de Investimentos

PMDB | RJ

O

Orlando Silva

Deputado federal

PC do B | SP

P

Paes Landim

Deputado federal

PTB | PI

Paulo Henrique Lustosa

Ex-deputado federal

PP | CE

Paulo Magalhães Junior

Vereador eleito de Salvador

PV | BA

Paulo Skaf

Empresário e presidente da Fiesp

PMDB | SP

R

Renan Calheiros

Senador e presidente do Senado

PMDB | AL

Renan Calheiros Filho

Governador de Alagoas

PMDB | AL

Robério Negreiros

Deputado distrital

PSDB | DF

Rodrigo Maia

Deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados

DEM | RJ

Romero Jucá

Senador e líder do Governo no Senado

PMDB | RR

Rui Costa

Governador

PT | BA

Romário

Senador

PSB | RJ

Procurados pela reportagem do Correio do Brasil, os nomes citados na lista da delação, no âmbito da Operação Lava Jato, disseram-se, todos eles, inocentes. E atribuíram a citação aos mais diferentes motivos.

