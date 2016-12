Lloris estende contrato até 2022 com o Tottenham

O jogador de 29 anos, capitão do clube e da seleção francesa, tem 189 partidas pelo Spurs desde que chegou ao clube em 2012, proveniente do Olympique de Lyon, por 12 milhões de libras

Por Redação, com Reuters – de Paris:

O goleiro francês Hugo Lloris, do Tottenham Hotspur’s, assinou um novo contrato até 2022, informou o clube inglês nesta quinta-feira.

O jogador de 29 anos, capitão do clube e da seleção francesa, tem 189 partidas pelo Spurs desde que chegou ao clube em 2012. Proveniente do Olympique de Lyon, por 12 milhões de libras.

– Estou muito contente com este novo contrato – disse Lloris ao site oficial do clube.

– Esta é a maneira que mostro meu comprometimento com o clube, com meus companheiros de equipe e o técnico (Mauricio Pochettino). Mostro novamente o quanto acredito neste projeto e, com esperança, o melhor ano está por vir.

Lloris é o jogador mais recente a se comprometer com o clube londrino. Após renovação dos contratos dos defensores Kyle Walker, Danny Rose e Jan Vertonghen, os meias Eric Dier e Dele Alli e o atacante Harry Kane.

O Spurs está em quinto na tabela da Liga Inglesa e enfrenta o Southampton, sétimo colocado, na quarta-feira.

Governo da Bolívia

A empresa LaMia e o piloto que comandou a aeronave são diretamente responsáveis pelo acidente no mês passado na Colômbia. No qual 71 pessoas morreram, incluindo grande parte da delegação da Chapecoense. De acordo com uma investigação do governo da Bolívia.

O acidente aéreo ocorreu no final de novembro. Depois que o avião aparentemente ficou sem combustível e caiu em uma área montanhosa perto do aeroporto de Medellín. Onde a Chapecoense jogaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana.

– O que aconteceu com este trágico evento é responsabilidade direta da empresa LaMia e do piloto (Miguel Quiroga) – disse Milton Claros, ministro de Obras Públicas, que supervisiona a Direção Geral de Aeronáutica Civil da Bolívia.

Em conferência de imprensa. Claros apresentou cinco conclusões das investigações feitas pelo governo, à margem dos inquéritos realizados pelo Ministério Público de Bolívia, Brasil e Colômbia.

A conclusão investigativa argumenta que a Bolívia não tem nenhum risco de perder a sua certificação. Porque o acidente foi uma situação “isolada”. Produto de uma cadeia de erros da empresa LaMia e do piloto.

Também observa que entrou com uma ação contra Marco Antonio Rocha Benegas, co-proprietário da LaMia que está desaparecido. Gustavo Vargas Gamboa, gerente geral; Celia Castedo Monasterios, auxiliar de navegação aérea refugiada no Brasil. Gustavo Vargas Villegas, ex-chefe do Registro Aeronáutico Nacional da Direção Geral de Aeronáutica Civil.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...