Por Redação, com Reuters – de Madri:

O zagueiro do Atlético de Madri Lucas Hernández foi preso nesta sexta-feira por suspeita de ter agredido a namorada, informou a polícia espanhola.

A polícia informou que a Guarda Civil foi chamada por volta de 2h30 à casa de Hernández em Las Rozas, perto de Madri, após o jogador francês se envolver em uma confusão doméstica com a namorada.

Um porta-voz da Guarda Civil disse à agência inglesa de notícias Reuters que Hernández e sua namorada foram atendidos no local pelos serviços médicos de emergência após ferimentos leves.

O jogador não resistiu à prisão e se apresentou a um tribunal de Madri nesta sexta-feira, segundo a guarda. A namorada não prestou queixa, acrescentou.

Hernández, de 20 anos, atuou mais recentemente pelo Atlético no empate por 2 a 2 com o Eibar pelo Campeonato Espanhol, em 25 de janeiro.

Ex-Liverpool

Poucos minutos antes de pegar um voo para uma entrevista de emprego em São Paulo em novembro. O técnico do time sub-23 do Liverpool recebeu um tuíte dizendo. Neste dia, em 1894, Charles Miller chegava ao Brasil com o primeiro livro de regras de futebol.

Michael Beale o entendeu como um sinal. Menos de uma semana depois ele havia partido da cidade inglesa e planejava sua vida como auxiliar técnico do São Paulo.

Sua chegada ao clube brasileiro. Após mais de uma década treinando juvenis no Chelsea e depois no Liverpool, é mais do que um recomeço para o nativo do sul de Londres. Foi uma aposta, e ele torce para que mais colegas seus o façam.

– Você pode ficar na Inglaterra e resmungar que nossos técnicos não recebem oportunidade. Ou pode sair e tentar se educar de maneira diferente – disse Beale em entrevista à Reuters quatro dias antes do início de sua temporada inaugural no Brasil.

– Eu estava sentindo que, no Liverpool, o trabalho não me exigia. Minha vida era fácil. E aos 36 anos isso é muito perigoso. Eu sentia todo o tempo que as coisas estavam ao alcance de minha capacidade. Preciso continuar me cobrando. Achei que vir para cá realmente me colocaria fora da zona de conforto.

Beale

A nova vida de Beale terá início para valer no próximo domingo, quando o São Paulo começa sua disputa no Campeonato Paulista contra o Audax fora de casa.

O time se preparou bem na pré-temporada e conquistou a Florida Cup, um torneio que venceu derrotando o argentino River Plate e o rival Corinthians, ambos nos pênaltis.

Mas o nível de pressão será bem maior para o ex-meio-campista do Charlton. Fora de campo, ele se lançou no estudo do português e já sente a paixão dos torcedores, que o abordam nas ruas para pedir selfies e autógrafos.

Como número 2, Beale não estará no centro dos holofotes, e tem a vantagem de atuar ao lado do adorado ex-goleiro Rogério Ceni.

– Não estou vindo trabalhar para um técnico normal ou uma pessoa normal ≠ disse Beale. “Isto aqui é como Gerrard conseguindo o emprego no Liverpool ou Ryan Giggs conseguindo o emprego no Manchester United. Isso foi um grande fator para mim.”

– O Brasil é o Brasil, e futebol é futebol, existe um lado romântico e tudo que vem com isso – afirmou.

