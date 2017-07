Luiz Gustavo, que começou sua carreira no Campeonato Alemão no Hoffenheim em 2007, fez parte da temporada vencedora do Bayern de Munique em 2013

Por Redação, com Reuters – de Berlim:

O volante brasileiro Luiz Gustavo foi contratado pelo Olympique de Marselha, da França, após quatro anos no time alemão Wolfsburg, anunciaram os clubes nesta terça-feira.

Luiz Gustavo, que começou sua carreira no Campeonato Alemão no Hoffenheim em 2007, fez parte da temporada vencedora do Bayern de Munique em 2013, que incluiu a conquista do título da Liga dos Campeões.

Em seguida ele foi negociado com o Wolves, que ganhou a Copa da Alemanha em 2015, ficando em segundo lugar no Campeonato Alemão. Segundo relatos, sua contratação pelo Marselha teria custado 10 milhões de euros.

– Mesmo que dizer adeus seja difícil, durante as férias de verão meu desejo de tentar algo novo em um país diferente e em uma liga diferente amadureceu – disse o brasileiro.

O Marselha, quinto na liga francesa na última temporada, não deu detalhes sobre a duração do contrato.

John Terry

Ex-capitão do Chelsea e da seleção da Inglaterra, John Terry fechou um contrato de um ano com o Aston Villa, confirmou o clube em seu site na segunda-feira.

– Estou muito feliz de me unir ao Aston Villa”, disse Terry à página de seu novo time. “É um clube que admiro de longe há muitos anos – acrescentou.

– Existem instalações fantásticas em Bodymoor Heath, o Villa Park é um dos melhores estádios do país. Há um bom grupo de jogadores lá, com um técnico experiente e bem-sucedido na figura de Steve Bruce – disse. “Mal posso esperar para começar agora e espero ajudar o esquadrão a conquistar algo especial nesta temporada.”

Terry teve seu passe liberado no final de semana depois de 22 anos em Stamford Bridge, onde jogou toda sua carreira no Campeonato Inglês.

Ele fez sua última participação para os campeões em maio. Despedindo-se diante de uma guarda de honra aos 26 minutos de jogo para corresponder ao número de sua camisa. Apesar do interesse de West Bromwich Albion, Stoke City e Bournemouth. Ele foi persuadido por Bruce a se juntar ao Villa mesmo este estando atualmente na segunda divisão da liga inglesa.

O Villa já foi campeão da Copa Europeia e foi rebaixado no futebol inglês em 2016. Apesar de ter gastado muito sob o comando do proprietário chinês Tony Xia. O time não conseguiu se promover de imediato e ficou com um decepcionante 13º lugar na última temporada. Mas é um dos favoritos a voltar à primeira divisão na próxima campanha.

