Ex-presidente Lula garante que é inocente das acusações e tem votos suficientes para sair vitorioso, nas urnas, em uma eleição direta. Temer já não governa mais, afirmou. Cuida apenas de não ser preso.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está pronto para enfrentar, mais uma vez, o escrutínio público. O líder petista lembrou, em entrevista a uma rádio paulistana, que o Brasil era um “protagonista internacional” e, hoje, Temer é recebido em Moscou pelo “diretor do aeroporto”

— Chega em outro lugar é recebido pelo terceiro vice-ministro. Isso está acabando por mediocridade, por um golpe insensato. E o que eu fico chateado é que aqueles brasileiros e brasileiras que foram para a rua para derrubar Dilma, dizendo que o Brasil ia melhorar, agora estão com vergonha de aparecer, porque sabem que fizeram bobagem. A Dilma saiu e o país tá pior — afirmou à Rádio Itatiaia, na manhã desta terça-feira.

Tríplex

Questionado estava arrependido da aliança com o PMDB nas eleições presidenciais, Lula respondeu que, à época, a união do partido com o PT era importante.

— Eu não tinha bola de cristal pra saber que o Temer daria um golpe na Dilma — defendeu-se.

Sobre o processo do triplex no Guarujá, cuja sentença do juiz Sergio Moro deve sair nos próximos dias, ele afirmou:

— Se vier uma decisão que não seja a minha inocência, eu quero dizer que não vale a pena você ser honesto neste país, e não vale a pena ser inocente. Porque ser inocente é você não dar aos acusadores as provas e eles ficarem nervosos e vão te acusar mesmo que não tenham provas. Desafio o Ministério Público a provar que o apartamento é meu, a apresentar uma prova — acrescentou.

Democracia

Para o presidente que esteve à frente do país por oito anos e elegeu, também por dois mandatos, a sucessora deposta em um golpe de Estado, Temer não tem a grandeza necessária para ocupar o cargo.

— A verdade é que ele tem uma maioria no Congresso apesar de que essa maioria está fragilizada, tal é a grandeza da vontade da sociedade que Temer deixe a Presidência da República. O ideal seria que a gente tivesse um processo mais tranquilo. O próprio Temer poderia pedir a antecipação das eleições para que pudéssemos escolher, antes de Outubro de 2018 um novo presidente da República. Um novo Congresso, para que o Brasil pudesse reconquistar a paz, a democracia e a credibilidade de governança.

E acrescenta:

— A sociedade, mais de 90%, quer a eleição direta para presidente da República. A sociedade precisa de alguém eleito, democraticamente, pelo voto, para que esse alguém, com credibilidade junto à sociedade, possa estabelecer as negociações necessárias para que o Brasil volte a crescer, gerar empregos, distribuição de renda e o povo possa ter um mínimo de tranquilidade. Defendo as diretas, imediatamente.

Mídia conservadora

Uma vez restabelecida a democracia, no país, Lula acredita que dispõe do apoio popular necessário para retornar ao Planalto.

— Se eu for candidato, terei a maioria dos votos no Brasil. Outros nomes vão aparecer. O processo de campanha é que fará com que os outros possam crescer. Fico olhando o quadro político-partidário, os possíveis candidatos. Sendo candidato, sinceramente, acho que tenho todas as condições de ganhar as eleições. Obviamente que, eleição e mineração, a gente só sabe o resultado depois da apuração — afirmou.

Mas, mesmo diante da folga nas pesquisas, prefere não cantar vitória antes do tempo.

— É preciso ter cautela. Coloco que as condições estejam favoráveis. Os adversários ficam assustados. Sobretudo determinados setores dos meios de comunicação. Faz dois anos e meio que tentam me destruir, todo santo dia, toda hora. Só o Jornal Nacional (da Rede Globo) foram mais de 20 horas falando mal de mim e, quando faz uma pesquisa, não é o William Bonner que está em primeiro lugar. Não é o João Roberto Marinho. É o Lula. Isso deixa eles com muita dor de cabeça — garante.

Corrupção

Perguntado sobre as acusações que pesam contra ele, na Justiça, Lula foi direto:

— A minha inocência eu provo todo dia. E estou esperando que alguém possa provar a minha culpabilidade.

E sobre o risco de precisar governar, em caso de uma vitória nas urnas, sem maioria no Congresso, o petista se sente à vontade.

— Já governei com oposição. Ela existe e é necessária para consolidar a democracia no nosso país. Você estabelece uma relação de conversa. Pode fazer acordo pontual, em torno de determinados temas — afirmou.

O combate à corrupção, segundo o ex-presidente, será mantido, caso possa concorrer e vença as eleições.

— Primeiro, é importante ficar claro que todo brasileiro, de juízo perfeito, é favorável ao combate à corrupção. Todos nós ficamos indignados a cada vez que ficamos sabendo da notícia de que houve a prática da corrupção. Qual é a divergência que tenho? Qualquer denúncia tem que ser provada. Tem que ser investigada e é preciso provar, com coisas materiais, que tal pessoa cometeu tal crime. No caso da (Operação) Lava Jato, nós temos um pequeno problema que acho gravíssimo: a subordinação das decisões judiciais à imprensa — critica.

Pirotecnia

Lula criticou, também, a subserviência de setores da Magistratura à mídia conservadora.

— Na medida em que houve um pacto entre a Polícia Federal, Ministério Público e a imprensa, um ficou refém do outro. Hoje, quando um juiz vai julgar, ele está pensando na opinião pública. Quando o promotor vai acusar ele está pensando na opinião pública. Quando um delegado vai consolidar um inquérito, está pensando na opinião pública quando, na verdade, eles deveriam estar pensando na denúncia, nos autos do processo e nas informações — define.

E encerra:

— É assim que devem proceder os homens de Estado, que têm estabilidade e a função de apurar denúncias de corrupção. O que não pode é ficar subordinado a manchete de jornal. Aí não se está fazendo Justiça, mas pirotecnia.

