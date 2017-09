O ex-presidente Lula foi chamado a depor na ação penal na qual é acusado de receber propina da Odebrecht. Em apoio ao ex-presidente, a Frente Brasil Popular realizará um ato a partir das 15h, no Centro de Curitiba.

Por Redação – de São Paulo

O depoimento do ex-presidente Lula e ao juiz Sergio Moro, titular da Operação Lava Jato em primeira instância, está confirmado para esta quarta-feira, às 14h. Lula será recebido, na capital paranaense, por um grupo de militantes petistas.

Lula foi chamado a depor na ação penal na qual é acusado de receber propina da Odebrecht. Em apoio ao ex-presidente, a Frente Brasil Popular realizará um ato a partir das 15h, na Praça Generoso Marques, Centro de Curitiba.

“Eles só querem inviabilizar a candidatura de Lula pois sabem que, se Lula concorrer, irá se eleger presidente, por vontade do povo. Portanto, eles querem criminalizá-lo em um processo arbitrário e sem provas. Ele tem direito de ser candidato. Eleição sem ele é fraude”, afirma o presidente da CUT, Vagner Freitas, em sua conta no Twitter.

Ato político

A segunda “Jornada de Luta pela Democracia” terá mais dois eventos que estão previstos na programação. Às 16h30, será realizada uma aula pública sobre os métodos utilizados pela Operação Lava Jato. A atividade terá a presença do ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, do sociólogo Emir Sader e do senador Roberto Requião (PMDB-PR), entre outros líderes políticos.

Na sequência, haverá novo lançamento do livro Comentários a Uma Sentença Anunciada: O Processo Lula, publicado pelo Projeto Editorial Práxis. A obra, organizada por juristas, traz argumentos técnicos relativos à primeira sentença de Sergio Moro contra o ex-presidente.

Por volta das 18h, está confirmada a presença do ex-presidente no ato político programado na praça. Seu primeiro depoimento a Moro ocorreu em maio deste ano, no âmbito da ação penal em que era acusado de receber um apartamento da OAS. Na ocasião, cerca de 50 mil pessoas compareceram à capital paranaense.

Curtir isso: Curtir Carregando...