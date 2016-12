Lula é a solução contra o golpe de Estado, aponta pesquisa

Para 43% dos brasileiros, Lula seria o melhor presidente do Brasil. O tucano Fernando Henrique Cardoso foi escolhido por 13% e ficou em segundo lugar. Para a pergunta “quem você admira/gosta muito?”, 33% dos entrevistados responderam Lula, enquanto 9% o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP)

Por Redação – de São Paulo

Apesar da perseguição sistemática na mídia e no Judiciário, o ex-presidente Lula segue como o melhor candidato ao Palácio do Planalto. Lula exibe os melhores índices em comparação a outros presidentes da República ou possíveis candidatos, em 2018. Caso aconteçam, as eleições previstas, constitucionalmente, tendem a colocar Lula de volta no poder. É o que aponta pesquisa realizada entre 10 e 14 de dezembro pelo instituto Vox Populi e divulgada nesta quinta-feira, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Para 43% dos brasileiros, o petista seria o melhor presidente do Brasil. O tucano Fernando Henrique Cardoso foi escolhido por 13% e ficou em segundo lugar. Para a pergunta “quem você admira/gosta muito?”, 33% dos entrevistados responderam Lula, enquanto 9% o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), e 8% o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Cenários

Lula também lidera as intenções de voto no primeiro e no segundo turno, de acordo com o levantamento. Ele tem 31% das intenções de voto espontâneas (quando os nomes dos candidatos não são citados aos entrevistados), bem à frente de Aécio (5%), Marina (4%), FHC (3%) e Alckmin (2%).

Na estimulada, quando as opções de candidatos são apresentadas, Lula ganha de todos os possíveis adversários, segundo a pesquisa. E nas simulações de segundo turno, Lula também lidera todos os cenários: tem 43% contra Aécio (20%); 45% contra Alckmin (20%) e 42% contra Marina, que tem 21% das intenções de votos.

Para 56% dos brasileiros, Lula fez mais coisas certas do que erradas (35%). Vale citar que 96% responderam que ficaram sabendo que Lula foi indiciado na Lava Jato.

Conservadores

Em uma outra pesquisa, também divulgada nesta quinta-feira, o brasileiro está cada vez mais conservador. Segundo o Índice de Conservadorismo, estabelecido em estudo do Ibope, os conservadores aumentaram entre todas as faixas etárias e de renda. Em ambos os sexos, em todas as religiões e em quase todas as regiões e níveis educacionais.

O Índice de Conservadorismo do brasileiro, que se baseia nas máximas fascistas, é baseado em cinco perguntas à população. O Índice acompanha as opiniões dos brasileiros sobre temas polêmicos e que costumam separar progressistas e fascistas



As perguntas dirigidas ao público são:

1) legalização do aborto,

2) casamento entre pessoas do mesmo sexo,

3) pena de morte,

4) prisão perpétua,

5) redução da maioridade penal.

Maioria

O questionário foi aplicado pela primeira vez em 2010, e repetido na semana passada. Segundo nota publicada em um diário conservador paulistano, nesta quinta-feira, “o conservador dos conservadores respondeu ser contra os itens 1 e 2, e a favor dos demais – na escala do Ibope, ele marcará 1 de conservadorismo. Já o liberal dos liberais é a favor dos dois primeiros itens, e contra o resto: seu índice é zero. Entre um e outro, o Ibope dividiu os brasileiros em três faixas, conforme a quantidade de respostas conservadoras. A distribuição dos resultados ajuda a entender a projeção de um Bolsonaro”.

“Nada menos do que 54% da população brasileira alcançou um índice igual ou superior a 0,7, que o Ibope definiu como alto grau de conservadorismo. Outros 41% – com índice entre 0,4 e 0,6 – estão na faixa do conservadorismo médio. Só 5% ficaram no baixo. Na média, o brasileiro marcou 0,686 – bem mais para conservador do que para liberal. Ainda mais relevante, esse índice médio cresceu nos últimos seis anos: em 2010, era de 0,657. Colocando de outra maneira, o grupo dos que atingiram alto grau de conservadorismo cresceu de 49% para 54% nesse período”.

Nível superior

“O medo da violência, portanto, é o principal drive do conservadorismo no Brasil do século 21. Mas não é o único. Pela ordem, os segmentos sociais e demográficos mais conservadores são: os evangélicos (índice 0,717 e crescendo), os homens (0,706 e em alta) e os menos escolarizados (0,701)”.

“Na outra ponta estão os que não são católicos nem evangélicos (0,649) e quem fez faculdade: 0,650. Este é um dos raros estratos onde o conservadorismo diminuiu. Não é coincidência”, conclui a nota.

