Magé: operação busca quadrilha que cobrava pedágio de políticos

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar deflagraram uma operação para prender preventivamente 14 pessoas suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa no município de Magé, na Baixada Fluminense.

Também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. As decisões foram concedidas pela Vara Criminal de Magé.

Os denunciados são acusados de integrar uma quadrilha que atuava nas comunidades de Maringá, Saco, Lagoa e Fonte.

Entre as atividades ilícitas está a cobrança de pedágio para políticos locais fazerem campanha em comunidades dominadas pelo tráfico e o pagamento de propina a policiais que estavam infiltrados com autorização judicial.

Pedágios

Os pedágios cobrados de políticos variavam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. As propinas pagas podiam atingir os R$ 15 mil de acordo com o desempenho das vendas de entorpecentes.

A quadrilha também recebia carregamentos de drogas de outros pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Como o Complexo da Penha e a comunidade de Nova Holanda.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais, do Choque, do Batalhão de Cães e do Grupamento Aeromóvel participaram da ação do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do MP e da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar.

