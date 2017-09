Segundo o presidente e CEO Roberto Cortes, a fábrica não terá férias coletivas este ano. A jornada de trabalho seguirá em um turno completo; mas já demanda horas extras em três sábados por mês até dezembro próximo.

Por Redação, com ACS – de Resende, RJ

A seção latino-americana da montadora europeia MAN abrirá cerca de 300 vagas de trabalho em seu complexo industrial em Resende (RJ), no Sul do Estado do Rio. A companhia aposta na na recuperação da economia regional. A empresa também inaugurou um acesso dos consumidores à administração do complexo. O novo centro para atendimento a clientes das marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus e MAN está em funcionamento desde a manhã desta terça-feira.

Segundo o presidente e CEO Roberto Cortes, a fábrica não terá férias coletivas este ano. A jornada de trabalho seguirá em um turno completo; mas já demanda horas extras em três sábados por mês até dezembro próximo.

— Estamos confiantes de que as economias do Brasil e da América Latina continuarão a sua curva de retomada para os próximos meses e anos. Mantivemos nossos investimentos, que culminam agora com o lançamento da nova família Delivery, nos levando a novos segmentos de mercados. E já iniciamos um novo ciclo de aportes, que somarão mais R$ 1,5 bilhões até 2021 — afirmou.

Curtir isso: Curtir Carregando...