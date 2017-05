Embora Marina Silva tenha se declarado a favor das mudanças, rejeitadas por mais de 90% dos brasileiros, a Rede se mobilizava para derrotar a matéria, no Congresso

Por Redação – de Brasília

Depois que a candidata derrotada nas últimas eleições presidenciais Marina Silva disse que, se fosse deputada, votaria a favor das reformas trabalhista e previdenciária, diminuíram suas chances de manter a legenda unida até 2018. As declarações feitas no início desta semana, causaram um ‘racha’ no partido. Parte dos parlamentares poderá deixar a agremiação partidária nos próximos dias.

Embora Silva tenha se declarado a favor das mudanças, rejeitadas por mais de 90% dos brasileiros, a Rede se mobilizava para derrotar a matéria. Ela afirmou a jornalistas, na véspera, que, se fosse parlamentar, votaria a favor da admissibilidade das reformas. Aprovaria, assim, o texto do governo Michel Temer. Mas diz que trabalharia para corrigir algumas “arbitrariedades” existentes nas propostas.

Marina abandonada

A fundadora do partido disse concordar com as idades mínimas de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. Concordou, portanto, com as propostas estabelecidas pela reforma da Previdência, em tramitação na Câmara. Mas se posicionou contra o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. É o tempo exigido pela proposta para que um trabalhador possa se aposentar.

Principal estrela na bancada do Rede, o deputado Alessandro Molon ainda não se pronunciou. Procurado pela reportagem do Correio do Brasil, o parlamentar não estava disponível, imediatamente, para falar sobre o seu assunto. Segundo sua assessoria, no entanto, ele teria esboçado uma reação, não especificada, ao tomar conhecimento da posição de sua líder nacional. Fontes disseram ao CdB, no entanto, que não está descartada uma saída, em massa, de parlamentares em todo o país.

