Apesar de se retirar com efeito imediato, o McDonald’s vai continuar nas Olimpíadas de inverno de Pyeongchang no próximo ano como patrocinador

Por Redação, com Reuters – de Londres/Rio de Janeiro:

O McDonald’s encerrou seu acordo de patrocínio ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que já durava 41 anos, rompendo o contrato de apoio aos Jogos Olímpicos três anos antes do esperado, informou o COI nesta sexta-feira.

A companhia norte-americana, patrocinadora dos Jogos Olímpicos desde 1976 e parte do programa de principais patrocinadores do COI. Que contribuem com mais de US$ 1 bilhão a cada ciclo de quatro anos, tinha contrato em vigor até 2020. Incluindo a Olimpíada de Tóquio.

– No mundo de negócios de hoje que avança rapidamente. Nós entendemos que o McDonald’s esteja procurando focar em diferentes prioridades de negócios – disse Timmo Lumme, diretor de Televisão e Serviços de Marketing do COI, em comunicado.

– Por essas razões, nós concordamos mutuamente com o McDonald’s em nos separar.

A diretora de Marketing do McDonald’s, Silvia Lagnado. Disse no comunicado do COI. “Como parte de nosso plano global de crescimento, nós estamos reconsiderando todos os aspectos de nossos negócios e tomamos essa decisão em cooperação com o COI para focar em diferentes prioridades”.

O McDonald’s, que se associou aos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1968, era o patrocinador de varejo de alimentos.

Apesar de se retirar com efeito imediato, o McDonald’s vai continuar nas Olimpíadas de inverno de Pyeongchang no próximo ano como patrocinador com direitos de marketing internos.

O COI disse não estar planejando um substituto direto no departamento de varejo de alimentos.

Rio 2016

Os investimentos públicos feitos exclusivamente para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Aumentaram em cerca de R$ 140 milhões. Totalizando R$ 7,23 bilhões. De acordo com a última atualização dos dados apresentada na quarta-feira pela Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO).

A sexta e última versão da chamada matriz de responsabilidade dos Jogos Olímpicos. Mostrou que os gastos subiram para R$ 7,23 bilhões ante os R$ 7,09 bilhões da versão anterior do documento principalmente em razão de gastos com a manutenção de arenas esportivas. Tais como iluminação, energia e água.

O orçamento da matriz de responsabilidade se soma aos R$ 24,6 bilhões das obras de infraestrutura ligadas à realização dos Jogos. E aos R$ 7,5 bilhões do orçamento do Comitê Rio 2016. Totalizando um custo de cerca de R$ 40 bilhões para a realização da Olimpíada.

AGLO

A AGLO apresentou ainda um plano de legado para as instalações utilizadas nos Jogos de 2016, e a previsão inicial é que sejam realizados diversos eventos até o fim de 2018.

– O legado é um desafio muito grande. Não é fácil administrar um legado. E Londres, por exemplo, demorou dois anos para entregar o legado e até hoje tem investimento público nesse legado – disse o presidente da AGLO, Paulo Márcio Dias Mello.

– Se não vai atender a expectativa de todo mundo pelo menos vai ser um alento e um sossego de que isso aqui não será um elefante branco – acrescentou.

A meta de realizações de eventos divulgada pela AGLO aponta para uma média de três eventos mensais a partir de junho deste ano. Aumentando progressivamente até chegar a 10 eventos por mês em dezembro.

Recentemente, o Ministério do Esporte anunciou que o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, coração dos Jogos de 2016. Será incluído no Programa de Parceria em Investimentos. A concessão do parque poderia ser conduzida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...