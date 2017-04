A Concessionária recomenda a compra com antecedência dos cartões de ida e volta para facilitar a entrada no sistema e indica o aplicativo MetrôFácil

Por Redação, com agências de notícias – do Rio de Janeiro:

O Metrô do Rio preparou uma operação especial para atender os torcedores que forem assistir à partida de volta entre Fluminense e Goiás, válida pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã.

A Concessionária estenderá o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão até 0h30 de quinta-feira. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque. Além disso, trens extras estarão à disposição para atender o retorno dos passageiros para casa.

As linhas de extensão do Metrô Na Superfície (Botafogo-Gávea e Antero de Quental-Gávea) funcionarão até a chegada do último trem. A Concessionária recomenda a compra com antecedência dos cartões de ida e volta para facilitar a entrada no sistema e indica o aplicativo MetrôFácil para que os usuários planejem a viagem, acompanhando localização e tempo estimado da chegada dos trens.

Taça Rio

Comandados pelo técnico Jair Ventura, os atletas escalados passaram fácil pelo Fluminense na semifinal da Taça Rio. No Estádio Nilton Santos, o alvinegro aplicou 3 a 1 na equipe tricolor e avançou à final do campeonato estadual.

Igor Rabello, o “General” como é chamado em campo pelos companheiros, fez o primeiro gol do confronto, de cabeça. Dudu Cearense ampliou. E o atacante Sassá deixou sua marca. No fim da partida, Richarlison descontou, de pênalti.

A vitória levou o clube da estrela solitária a enfrentar o Vasco na final da Taça Rio. A decisão, entretanto, valeu somente o troféu, pois as semifinais gerais do Campeonato Carioca já estão definidas. O Flamengo enfrenta o Botafogo, enquanto o Fluminense medirá forças com o cruzmaltino.

Jogão de bola

Com time alternativo e vantagem do empate, o Botafogo entraria em campo para se defender e administrar o resultado, certo? Errado! Logo no primeiro minuto, o Fogão abriu o placar. Gilson cobrou falta da direita e Rabello cabeceou para a rede. Botafogo 1 a 0 Fluminense.

O Flu teve grande chance para empatar aos 7, quando Marcos Junior entrou na cara gol, tentou driblar Gatito, mas o goleiro se esticou todo e evitou a conclusão da jogada. O camisa 1 alvinegro também apareceu ao pegar chute de Douglas rasteiro.

O adversário esboçava a pressão, mas foi o Botafogo que marcou. De novo, bola parada, cruzamento preciso de Gilson e, desta vez, Dudu Cearense mandou para o gol. Havia impedimento, mas a arbitragem não apontou. Botafogo 2 a 0 Fluminense!

Ainda no primeiro tempo, o rival levou perigo apenas mais uma vez, em cabeçada de Frazan espalmada por Gatito.

Dor no ombro

Na etapa final, o panorama seria de pressão do Fluminense e Botafogo segurando o jogo, certo? Errado de novo! Logo aos 2 minutos, em ótimo contra-ataque, Guilherme lançou, Sassá dominou, girou sobre o zagueiro e bateu firme para vencer Julio Cesar. Botafogo 3 a 0 Fluminense!

Quando era ameaçado, o Fogão contava com Gatito Fernández. Aos 4, Pedro cabeceou e o goleiro fez mais uma boa defesa.

Na frente, Sassá, inspirado, era um tormento para a zaga adversária. Aos 7, ele recebeu entre os zagueiros e ajeitou para Gilson, livre, bater cruzado para fora. Aos 23, após escanteio de Camilo, Rabello quase fez mais um.

Com dores no ombro, Sassá deu vez a Vinicius. Guilherme saiu para a entrada de Pachu. E o Botafogo seguiu com as melhores oportunidades. Na principal delas, João Paulo bateu colocado e fora da área e Julio Cesar fez boa defesa. Na volta, Fernandes ajeitou e Vinicius acertou a trave.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...