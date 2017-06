O cartão poderá ser pago em dinheiro e com cartões de débito e de crédito, com os promotores de venda nas estações selecionadas

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Que tal conhecer a Cidade Maravilhosa, destino turístico número um do Brasil, de uma maneira rápida e econômica? Para incentivar os turistas e também os moradores do Rio de Janeiro no período de férias, o Metrô do Rio lançou nesta terça-feira, o cartão especial “Eu amo férias”.

Na compra, o cliente ainda ganhará brindes: um porta-cartão e um mapa de bolso com informações sobre os transportes da cidade (com indicação dos principais pontos turísticos). https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Com o novo cartão, o passageiro terá direito a seis viagens por dia, por sete dias seguidos, no valor total de R$ 60, uma economia de cerca de 70% em comparação à tarifa normal da Concessionária. O novo produto será válido até 30/9.

O “Eu amo férias” estará à venda das 9h às 19h, nas estações de Del Castilho, Carioca, Largo do Machado, Botafogo, Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental e Jardim Oceânico e, a partir de julho, na rede de hotéis Accor da cidade.

O cartão poderá ser pago em dinheiro e com cartões de débito e de crédito, com os promotores de venda nas estações selecionadas. Na rede Accor, o produto poderá ser adquirido na recepção dos hotéis.

Serviço cartão “Eu amo férias”

Onde comprar

Nas estações Del Castilho, Carioca, Largo do Machado, Botafogo, Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental e Jardim Oceânico, das 9h às 19h, ou na Rede de hotéis Accor.

Quem venderá

Os cartões serão vendidos por promotores de vendas que aceitarão cartões de débito e de crédito e dinheiro (somente Real. Não serão aceitas outras moedas). Na rede Accor, os clientes poderão comprar o cartão na recepção dos hotéis.



Preço do cartão “Eu amo férias”: R$ 60

A promoção terá validade até o dia 30 de setembro. A partir do primeiro dia de uso do novo cartão, o cliente poderá utilizá-lo por sete dias seguidos. Após o sétimo dia, o cartão não terá mais validade, independentemente da existência de créditos.

Serão permitidas seis viagens por dia. A economia será de cerca de 70% em comparação à tarifa normal da Concessionária.

