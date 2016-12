Metrô e trens terão esquema especial no Réveillon

Na madrugada do Réveillon, a SuperVia realizará 10 viagens extras em trens com ar-condicionado, que partirão da Central do Brasil com destino aos terminais Saracuruna, Japeri e Santa Cruz

Nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, metrô e trens terão operação especial para atender ao grande volume de passageiros que se desloca pela cidade para acompanhar a virada de ano.

Metrô

No próximo sábado, a transferência entre as linhas 1 e 2 acontecerá nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central).

A partir das 19h, quando terá início a operação especial de Réveillon, os usuários da Linha 2 poderão seguir da Pavuna até General Osório sem necessidade de trocar de trem.

Os passageiros da Linha 4 deverão fazer transferência na estação General Osório.

A estação Cardeal Arcoverde será fechada para embarque às 19h. A partir deste horário, as bilheterias do MetrôRio estarão fechadas. Exceto as das estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, que ficarão abertas até as 23h59 de sábado.

A volta acontecerá entre meia-noite e 5h. Exclusivamente, pelas estações General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Jardim Oceânico, com o uso do cartão especial. O MetrôRio recomenda que os usuários que estiverem em Copacabana priorizem, na viagem de ida e de volta, a estação Siqueira Campos. As demais estações das Linhas 1, 2 e 4 funcionarão para desembarque entre meia-noite e 7h.

No domingo, a operação será retomada às 7h e se encerrará às 23h. Com exceção das estações Cidade Nova, Presidente Vargas, Uruguaiana e Catete, que permanecerão fechadas e reabrirão às 5h do dia 2.

Trens

Na madrugada do Réveillon, a SuperVia realizará 10 viagens extras em trens com ar-condicionado, que partirão da Central do Brasil com destino aos terminais Saracuruna, Japeri e Santa Cruz.

As composições para o ramal Japeri partirão às 2h20, 3h, 4h e 5h. Já as viagens com destino ao ramal Santa Cruz serão realizadas às 2h40, 3h30, 4h30 e 5h30. Para o ramal Saracuruna, os trens seguirão viagem às 3h30 e 5h. Todos eles farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz também atenderão as estações do ramal Deodoro.

A partir da 1h50 e das 2h20, respectivamente, as estações Central do Brasil e Madureira estarão abertas para embarque. Na estação Madureira, o acesso acontecerá somente pelo mezanino de integração com o BRT. Durante a madrugada, as demais estações do sistema ferroviário funcionarão apenas para desembarque de passageiros.

No 31 de dezembro, os trens vão circular de acordo com o horário aos sábados. No dia 1º de janeiro, será utilizada a grade regular de domingos. O esquema de funcionamento dos trens pode ser consultado na seção Planeje Sua Viagem. Disponível no aplicativo e no site da concessionária (link) ou por meio do SuperVia Fone, no número 0800 726 9494.

