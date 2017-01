Centenas de manifestantes de extrema-direita se reuniram em apoio ao sargento Elor Azaria em uma movimentada rua de Tel Aviv

Por Redação, com Reuters – de Jerusalém:

Um militar israelense que matou a tiros um agressor palestino ferido e incapacitado na Cisjordânia ocupada foi condenado por homicídio nesta quarta-feira, em um dos julgamentos mais divisórios da história de Israel.

Centenas de manifestantes de extrema-direita se reuniram em apoio ao sargento Elor Azaria em uma movimentada rua de Tel Aviv. Alguns entraram em confronto com a polícia do lado de fora de uma base do Exército onde o veredito foi declarado.

Apesar da campanha da família de Azaria e de críticas feitas por políticos de direta de que as Forças Armadas colocaram o sargento sob julgamento em um momento de ataques cometidos por palestinos nas ruas, líderes militares israelenses argumentaram que disparos fora do regulamento não podem ser tolerados.

A corte militar, com três juízes, rejeitou os argumentos do jovem de 20 anos de que ele agiu em legítima defesa.

O episódio foi pego em vídeo por um ativista de direitos dos palestinos. A filmagem, distribuída para organizações de notícias, atraiu atenção internacional ao incidente.

Vingança

Ao ler o veredito. A juíza que presidiu o tribunal, coronel Maya Heller, disse que Azaria matou o palestino por vingança, em março de 2016. Após o agressor ter esfaqueado e ferido um companheiro na cidade de Hebron, Cisjordânia.

A sentença será declarada em data futura. Políticos de partidos de direita já pediram para que o presidente Reuven Rivlin perdoasse o militar. Ele foi chamado de “filho de todos” pela campanha que o apoia.

A acusação de assassinato tem pena máxima de 20 anos de prisão.

