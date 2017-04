Nas 83 decisões do ministro Fachin, todos constam da lista que a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator dos processos da Lava Jato, o jurista Edson Fachin determinou a abertura de inquérito contra nove ministros do governo de Michel Temer, 29 senadores e 42 deputados federais. Entre os investigados estão os presidentes das duas Casas.

Nas 83 decisões do magistrado, todos constam da lista que a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao STF com base nas delações dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht. Todos têm foro privilegiado no STF. Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff não aparecem nesse conjunto de denúncias.

No despachos do ministro Fachin foram vazados para um dos diários conservadores paulistanos. Os documentos foram assinados, eletronicamente, no dia 4 de abril.

Também serão investigados no STF um ministro do Tribunal de Contas da União, três governadores e 24 outros políticos. Outras autoridades que, apesar de não terem foro no tribunal, foram relacionadas aos fatos narrados pelos delatores.

Governo em peso

Os senadores Aécio Neves (MG), presidente do PSDB, e Romero Jucá (RR), presidente do PMDB, são os políticos com o maior número de inquéritos a serem abertos: 5, cada. O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), ex-presidente do Senado, vem em seguida, com 4. O governo do presidente de facto, Michel Temer, foi atingido frontalmente.

A PGR passará, assim, a investigar os ministros Eliseu Padilha (PMDB), da Casa Civil, , Moreira Franco (PMDB), da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab (PSD), da Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho (PMDB), da Integração Nacional, Aloysio Nunes (PSDB), das Relações Exteriores, Blairo Maggi (PP), da Agricultura, Bruno Araújo (PSDB), das Cidades, Roberto Freire (PPS), da Cultura, e Marcos Pereira (PRB), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Padilha e Kassab responderão em duas investigações, cada. As investigações que tramitarão especificamente no STF, com a autorização do ministro Edson Fachin, foram baseadas nos depoimentos de 40 dos 78 delatores. Os relatos de Marcelo Odebrecht, ex-presidente e herdeiro do grupo, são utilizados em sete inquéritos na Corte.

Mais investigados

Há, ainda, na lista, Luís Alberto Maguito Vilela, ex-Senador da República e prefeito municipal de Aparecida de Goiânia entre os anos de 2012 e 2014. Edvaldo Pereira de Brito, então candidato ao cargo de senador pela Bahia nas eleições 2010 Oswaldo Borges da Costa. O ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais/Codemig Gerais/Codemig, o hoje senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), também consta entre os investigados.

Cândido Vaccarezza (ex-deputado federal PT) e Guido Mantega (ex-ministro) estão listados. Assim como César Maia (DEM), vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro. O ex-deputado federal Paulo Bernardo da Silva, então ministro de Estado, também será investigado, da mesma forma que Eduardo Paes (PMDB), ex-prefeito do Rio de Janeiro.

Aécio citado

O ex-ministro José Dirceu, preso em Curitiba, também será investigado. Idem a deputada Estadual em Santa Catarina Ana Paula Lima (PT-SC), Márcio Toledo, arrecadador das campanhas da senadora Marta Suplicy, Napoleão Bernardes, prefeito Municipal de Blumenau (SC), João Carlos Gonçalves Ribeiro, ex-secretário de Planejamento do Estado de Rondônia; o advogado Ulisses César Martins de Sousa, à época Procurador-Geral do Estado do Maranhão; Rodrigo de Holanda Menezes Jucá, então candidato a vice-governador de Roraima, filho de Romero Jucá.

Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio Neves; Eron Bezerra, marido da senadra Grazziotin; Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Kátia Abreu, em nome de quem teria recebido os recursos; Humberto Kasper Marco Arildo Prates da Cunha Vado da Farmácia, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho José Feliciano também constam do documento.

Recorde

O ministro relator da Lava Jato, no Supremo, não livrou os cinco principais senadores tucanos – José Serra (SP), Antonio Anastasia (MG), Cássio Cunha Lima (PB), Ricardo Ferraço (ES) e Dalírio Beber (SC) e Aécio Neves (MG) Este último, presidente nacional do PSDB e candidato derrotado à Presidência em 2014, é alvo de cinco dessas investigações por suposta solicitação de propinas e doações de caixa 2 à empreiteira.

Além de Aécio, há também um pedido de investigação sobre o tucano Eduardo Amorim (SE) e a senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), pendente de manifestação de Janot para que Fachin decida a respeito.

Aécio foi citado nos depoimentos do herdeiro da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Também do ex-diretor da empreiteira em Minas Sérgio Luiz Neves, de Benedicto Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura. E do ex-vice presidente da Odebrecht S.A Henrique Serrano do Prado Valladares. Também Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais do grupo em Brasília.

A lista dos investigados

Senador da República Romero Jucá Filho (PMDB-RR);

Senador Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG);

Senador da República Renan Calheiros (PMDB-AL);

Ministro da Casa Civil Eliseu Lemos Padilha (PMDB-RS);

Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab (PSD);

Senador da República Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE);

Deputado Federal Paulinho da Força (SD-SP);

Deputado Federal Marco Maia (PT-RS);

Deputado Federal Carlos Zarattini (PT-SP);

Deputado Federal Rodrigo Maia (DEM-RM), presidente da Câmara;

Deputado federal João Carlos Bacelar (PR-BA);

Deputado federal Milton Monti (PR-SP);

Governador do Estado de Alagoas Renan Filho (PMDB);

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco (PMDB);

Ministro da Cultura Roberto Freire (PPS);

Ministro das Cidades Bruno Cavalcanti de Araújo (PSDB-PE);

Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB);

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Antônio Pereira (PRB);

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Borges Maggi (PP);

Ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB);

Senador da República Paulo Rocha (PT-PA);

Senador Humberto Sérgio Costa Lima (PT-PE);

Senador da República Edison Lobão (PMDB-PA);

Senador da República Cássio Cunha Lima (PSDB-PB);

Senador da República Jorge Viana (PT-AC);

Senadora da República Lidice da Mata (PSB-BA);

Senador da República José Agripino Maia (DEM-RN);

Senadora da República Marta Suplicy (PMDB-SP);

Senador da República Ciro Nogueira (PP-PI);

Senador da República Dalírio José Beber (PSDB-SC);

Senador da República Ivo Cassol (PP-RR);

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ);

Senadora da República Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM);

Senadora da República Kátia Regina de Abreu (PMDB-TO);

Senador da República Fernando Afonso Collor de Mello (PTC-AL);

Senador da República José Serra (PSDB-SP);

Senador da República Eduardo Braga (PMDB-AM);

Senador Omar Aziz (PSD-AM);

Senador da República Valdir Raupp;

Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE);

Senador da República Eduardo Amorim (PSDB-SE);

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE);

Senador da República Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN);

Senador da República Ricardo Ferraço (PSDB-ES);

Deputado Federal José Carlos Aleluia (DEM-BA);

Deputado Federal Daniel Almeida (PCdoB-BA);

Deputado Federal Mário Negromonte Jr. (PP-BA);

Deputado Federal Nelson Pellegrino (PT-BA);

Deputado Federal Jutahy Júnior (PSDB-BA);

Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS);

Deputado Federal Felipe Maia (DEM-RN);

Deputado Federal Ônix Lorenzoni (DEM-RS);

Deputado Federal Jarbas de Andrade Vasconcelos (PMDB-PE);

Deputado Federal Vicente “Vicentinho” Paulo da Silva (PT-SP);

Deputado Federal Arthur Oliveira Maia (PPS-BA);

Deputada Federal Yeda Crusius (PSDB-RS);

Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa (PP-CE);

Deputado Federal José Reinaldo (PSB-MA);

Deputado Federal João Paulo Papa (PSDB-SP);

Deputado Federal Vander Loubet (PT-MS);

Deputado Federal Rodrigo Garcia (DEM-SP);

Deputado Federal Cacá Leão (PP-BA);

Deputado Federal Celso Russomano (PRB-SP);

Deputado Federal Dimas Fabiano Toledo (PP-MG);

Deputado Federal Pedro Paulo (PMDB-RJ);

Deputado federal Lúcio Vieira Lima (PDMB-BA);

Deputado Federal Paes Landim (PTB-PI);

Deputado Federal Daniel Vilela (PMDB-GO);

Deputado Federal Alfredo Nascimento (PR-AM);

Deputado Federal Zeca Dirceu (PT-SP);

Deputado Federal Betinho Gomes (PSDB-PE);

Deputado Federal Zeca do PT (PT-MS);

Deputado Federal Vicente Cândido (PT-SP);

Deputado Federal Júlio Lopes (PP-RJ);

Deputado Federal Fábio Faria (PSD-RN);

Deputado Federal Heráclito Fortes (PSB-PI);

Deputado Federal Beto Mansur (PRB-SP);

Deputado Federal Antônio Brito (PSD-BA);

Deputado Federal Décio Lima (PT-SC);

Deputado Federal Arlindo Chinaglia (PT-SP);

Ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rêgo Filho;

Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD);

Governador do Estado do Acre Tião Viana (PT);

Prefeita Municipal de Mossoró/RN Rosalba Ciarlini (PP);

ex-governadora do Estado Valdemar da Costa Neto (PR).

