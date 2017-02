Diante do pesar, Lula recebeu o abraço dos amigos e outros nem tão amigos assim, ainda no Hospital Sírio e Libanês, onde encontra-se o corpo de sua mulher, D Marisa Letícia

Por Redação – de São Paulo

Os olhos vermelhos de tanto chorar não escondiam a dor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela morte da mulher. A ex-primeira-dama D Marisa Letícia teve morte encefálica constatada na tarde de quinta-feira, mas somente atestada, oficialmente, nesta sexta, para os devidos procedimentos legais e médicos. A família decidiu doar os órgãos da esposa, mãe e avó. Companheira, amiga e esposa de Lula há 43 anos, D Marisa sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no último dia 24.

Diante do pesar, Lula recebeu o abraço dos amigos e outros nem tão amigos assim, ainda no Hospital Sírio e Libanês, onde encontra-se o corpo de sua mulher. Estes foram recebidos em uma pequena sala no terceiro andar. Na noite passada, Lula cumprimentava aos poucos as pessoas que se acumulavam em uma das salas do hospital.

Vestindo camisa e paletó pretos, Lula recebeu também as visitas de adversários políticos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o presidente Michel Temer (PMDB). Aos interlocutores, elogiou o fato de, naquele momento, deixarem as disputas de lado.

Em silêncio

O presidente de facto, Michel Temer, chegou às 22h40 horas ao Sírio-Libanês. Ele, aliados e assessores chegaram em uma van, entraram apressadamente e em silêncio, sem falar com a imprensa.

No veículo estavam, além de Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os senadores Renan Calheiros, Edson Lobão e Cássio Cunha Lima, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco; e o ex-presidente do Senado, José Sarney. Todos foram recepcionados pelos médicos Roberto Kalil e Raul Cutait.

Antes de Temer, diversos políticos estiveram no hospital para expressar pesar por Marisa Letícia, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Aloizio Mercadante, e o senador Jorge Viana (PT).

— Numa hora dessa a gente sente na pele o quanto que é duro essa vida. O quanto que é difícil. Viemos aqui prestar solidariedade ao (ex) presidente. Chorar junto com ele, sofrer junto com ele — disse Viana.

Fluxo cerebral

Também estiveram com o ex-presidente Lula no decorrer do dia o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT); o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha; o ex-ministro Gilberto Carvalho; os senadores do PT Gleisi Hoffmann (PR), José Pimentel (CE), e Lindberg Farias (RJ); e as deputadas federais Maria do Rosário (PT-RS), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), e o teólogo Leonardo Boff.

Segundo o Hospital Sírio-Libanês, exame feito na manhã de hoje mostrou que Marisa Letícia não tinha mais fluxo cerebral. “Diante do resultado, com autorização da família, foram iniciados procedimentos para doação de órgãos”, diz o último boletim divulgado.

Boff pediu que Deus protegesse e recebesse bem a ex-primeira-dama e disse que ela, ao lado de Lula, teve papel importante na luta pelos mais pobres.

Demitida

Ainda na manhã desta sexta-feira, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) instaurou uma nova sindicância para apurar a divulgação de dados sigilosos do diagnóstico de D Marisa Letícia, horas depois de sua internação.

O Conselho avalia a atitude da médica reumatologista Gabriela Munhoz, de 31 anos, que estava no pronto-socorro do Sírio-Libanês no momento do atendimento à ex-primeira dama. Ela confirmou em um grupo de whatsapp de antigos colegas de faculdade detalhes do Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido pela paciente.

O Código de Ética Médica proíbe, terminantemente, que profissionais de saúde permitam o acesso de terceiros a prontuários de pacientes.

“O exercício da medicina deve respeitar e preservar todos os aspectos do doente: físico, emocional e moral, transcendendo tabus, crenças e preconceitos, em nome da fidelidade ao compromisso de tratar e cuidar de todos, sem qualquer distinção”, escreveu a direção do Cremesp em nota pública divulgada nesta sexta-feira.

