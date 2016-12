Mourinho diz ser muito novo para ser atraído por clubes chineses

Clubes chineses vêm desembolsando grandes quantias em jogadores e técnicos estrangeiros, com o meia Oscar, do Chelsea, possivelmente pronto para se tornar o mais novo brasileiro na Super Liga Chinesa

Por Redação, com Reuters – de Londres:

Os ricos clubes chineses não devem conseguir afastar José Mourinho da Inglaterra, à medida que o técnico do Manchester United disse estar gostando do desafio de competir na Liga Inglesa.

Clubes chineses vêm desembolsando grandes quantias em jogadores e técnicos estrangeiros. Com o meia Oscar, do Chelsea, possivelmente pronto para se tornar o mais novo brasileiro na Super Liga Chinesa, em uma transferência de 52 milhões de libras.

– O dinheiro da China é atrativo para todos, mas eu amo mais o meu futebol no mais alto nível –disse Mourinho à Sky Sports. “Muito novo, 53 anos, muito novo, muitos anos de futebol para ir para algum lugar como a China.”

– Quero ficar no lugar que é mais difícil de vencer, então estou no lugar certo.

Mourinho disse querer continuar no United além dos três anos de seu contrato. Embora tenha acrescentado que o clube ainda não ofereceu uma extensão de seu acordo atual.

– Eles estão sendo muito solidários comigo. Sempre me deram o sentimento de que três anos não é o tempo que vou ficar aqui. Sempre tive o sentimento de que irei ficar muito mais tempo – disse.

– Estou amando meu emprego no Manchester United. Eles sabem que se um dia me trouxerem um contrato, irei assiná-lo. Não preciso de meus assessores, irei assinar.

O United está em sexto na Liga Inglesa, 13 pontos atrás do líder Chelsea. Enfrenta o Sunderland em casa na segunda-feira.

Bayern de Munique

O Bayern de Munique venceu o Leipzig por 3 a 0, marcando todos os gols no primeiro tempo, num confronto pela liderança do Campeonato Alemão, na quarta-feira.

Os visitantes jogaram por uma hora com 10 homens, depois que Emil Forsberg recebeu cartão vermelho direto aos 30 minutos. Mas o time já estava com dois gols de desvantagem.

Thiago Alcântara e Xabi Alonso marcaram para o Bayern, que fez dois gols num período de sete minutos na metade do primeiro tempo. Robert Lewandowski anotou um terceiro, de pênalti, perto do intervalo.

Os bávaros ficaram três pontos à frente do Leipzig, que tinha perdido apenas um jogo, no topo da Bundesliga, e ficaram com o título de inverno.

PSG goleia o Lorient

O Paris St Germain goleou o visitante Lorient por 5 a 0, na última partida do ano, na quarta-feira. Para se recuperar com estilo de uma série de três jogos sem vitória no Campeonato Francês.

Thomas Meunier, Thiago Silva, Zargo Toure (contra), Edinson Cavani e Lucas marcaram pelo terceiro colocado PSG. Subiu para 39 pontos em 19 jogos, cinco pontos atrás do líder Nice, que ficou num empate sem gols com Girondins Bordeaux.

O Nice terminou com nove homens em campo, depois que Mario Balotelli e Younes Belhanda foram expulsos nos acréscimos.

O Mônaco está em segundo lugar com 42 pontos, após gols de Radamel Falcao e Tiemoue Bakayoko darem a vitória por 2 a 1 sobre o Caen.

