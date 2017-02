O secretário Kelly, que vai supervisionar o planejamento e a construção do muro, disse que a proteção da fronteira incluirá barreiras físicas, equipamentos tecnológicos “e coisas assim”

O muro na fronteira entre os Estados Unidos (EUA) e o México deve ser concluído dentro de dois anos, afirmou o secretário norte-americano de Segurança Interna, general da reserva John Kelly, em entrevista ao canal Fox News. Ele disse que “o muro será construído primeiro onde é mais necessário e depois completado.” As informações são da Radio France Internacionale.

O decreto objetivando “garantir a segurança da fronteira sul dos Estados Unidos com a construção imediata de um muro.” Foi assinado pelo presidente Donald Trump em 25 de janeiro e provocou uma grave crise diplomática com o México. Trump espera que o país latino pague pelo muro nos 3.200 quilômetros de fronteira, para conter a imigração ilegal. Quase um terço dessa área já conta com barreiras.

O secretário Kelly, que vai supervisionar o planejamento e a construção do muro, disse que a proteção da fronteira incluirá barreiras físicas, equipamentos tecnológicos “e coisas assim”. Ele ainda declarou que o governo Trump “já dispõe da autoridade” com as regras existentes para iniciar o projeto. O general também se mostrou otimista a respeito do “aspecto financeiro”.

Trump anunciou um projeto que custaria entre US$ 4 bilhões e US$ 10 bilhões. Mas para os arquitetos e engenheiros que estudaram o tema a conta será muito maior. O MIT Technology Review, por exemplo. Considerou que 1.609 quilômetros de muro custariam entre US$ 27 bilhões e US$ 40 bilhões.

– Acredito que o financiamento virá relativamente rápido – declarou Kelly, que espera o início da construção em poucos meses. A Casa Branca pode destinar recursos existentes ao projeto, mas o Congresso, controlado pelos republicanos, tem que aprovar fundos adicionais.

Os Estados Unidos pretendem aplicar um imposto de 20% sobre todas as importações do México direcionadas para o mercado norte-americano. Com a receita deste imposto. O governo norte-americano quer pagar os custos de um muro na fronteira sul do país com o México. Segundo informou o secretário de imprensa da presidência, Sean Spicer. Conforme o secretário, o dinheiro a ser arrecadado é suficiente para levantar US$ 10 bilhões em apenas um ano.

A ideia de taxar as mercadorias provenientes do México foi dada por parlamentares republicanos. O custo do muro, de acordo com o cálculo de alguns congressistas, pode alcançar entre US$ 14 bilhões e US$ 20 bilhões. O que significa que o imposto cobriria grande parte do valor do projeto.

Os parlamentares estão estudando outras propostas para cobrir o valor do muro, inclusive a possibilidade de imposição de uma taxa sobre operações das bolsas de valores americanas.

O valor das mercadorias importadas do México em 2015 alcançou US $ 296 bilhões. O México é o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos, depois do Canadá e da China.

Spicer afirmou que a instituição de uma taxa exigirá a aprovação de uma nova lei sobre o assunto. No entanto, o presidente Donald Trump tem a autoridade, em determinadas situações, de impor tarifas sobre as importações se considerar que os interesses dos Estados Unidos estão ameaçados.

A aprovação do imposto pode representar uma nova escalada de reclamações e desentendimentos entre os dois países. Após uma campanha eleitoral em que Trump se referiu aos mexicanos, em um discurso, como “estupradores” e insistiu que o país pagaria pelo muro.

No início deste mês, o ministro mexicano da Economia, Ildefonso Guajardo, alertou que um imposto de fronteira desencadearia conseqüências em todo o mundo e poderia gerar uma recessão global.

O anúncio de Spicer ocorreu horas depois que o presidente Peña Nieto cancelou uma visita programada à Casa Branca, um dia após Trump ter assinado uma ordem executiva para construção do muro.

Horas depois de dizer que os Estados Unidos pretendem impor uma taxa de 20% sobre a importação de mercadorias do México para pagar a construção do muro na fronteira sul norte-americana com o território mexicano.

O secretário de imprensa da Casa Branca convocou os repórteres para dar mais esclarecimentos sobre a informação anteriormente divulgada. Sean Spicer disse que o imposto era apenas uma opção em consideração para pagar o muro.

O chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, também deu entrevista à imprensa esclarecendo o assunto. Segundo ele, a taxação das importações do México constitui apena uma em um “buffet” de opções.

A informação inicial de Sean Spice provocou uma drástica queda do peso mexicano. Quando, porém, ele afirmou que a taxação constituia apenas uma opção em estudo, o peso voltou a se recuperar.

