Por Celso Martins- Belo Horizonte

Mais um motivo para você viajar para Montevidéu, no Uruguai. A cidade ganhou um museu em homenagem a Carlos Gardel. A reinauguração do novo patrimônio cultural aconteceu no último dia 24 de junho, data que propositalmente coincidiu com o 82º aniversário de morte do cantor, falecido em 1935 num acidente de avião em Medellín – Colômbia.

O Villa Yeruá de la Rambla y Rimac (construção datada da década de 20) era a casa onde o cantor costumava veranear e passar seus aniversários na companhia de amigos como Francisco Maschio, proprietário do imóvel e treinador dos cavalos de Gardel e Irineo Leguisamo,famoso jóquei de turfe sul-americano do século XX.



Localizado em Malvín, tradicional bairro da capital uruguaia, o imóvel abriga dois museus, um do cantor e outro de turfe (esporte que promove corridas de cavalos), além da nova sede da APC (Associação Uruguaia de Proprietários de Cavalos de Corrida), responsável pelo restauro de valor superior a US$ 160 mil.



Na entrada os visitantes se deparam com a terceira estátua de Gardel existente na cidade. Na imagem, construída pelo artista plástico uruguaio, Alberto Morales Saravia, Gardel está em pé junto de seu pequeno amigo Irineo Leguisamo. Colocada no jardim, a estatua reproduz uma cena histórica entre os dois amigos, registrada em uma das fotos expostas no Museu. Para isso, os organizadores do projeto reproduziram a frente da casa exatamente como era a original.



A estrutura da pequena vila conta com objetos, documentos e fotos do cantor. No segundo andar da casa estão os troféus, a jaqueta da última corrida de Leguisamo e a capa do cavalo Invasor – melhor cavalo de corrida do mundo, além dos móveis e objetos originais da época.

Para quem visitar Montevidéu, a Villa Yeruá é uma excelente opção de passeio, já que o local está banhado em cultura e conta muito da vida de Gardel. Esses cenários e personagens foram inspiração para grandes tangos interpretados pelo cantor como "Por una Cabeza" e "Leguisamo Sólo". A entrada é gratuita e o local está aberto ao público de terça a sábado das 10h às 17h e domingos e feriados de 12h às 18h.

Sobre Villa Yeruá: Ao final da década de 20, Carlos Gardel frequentava a Villa Yeruá, propriedade de Francisco Maschio, treinador de cavalos puro sangue incluindo o famoso Lunático do cantor de tango. Localizada em um bairro tradicional de Montevidéu, na época foi local perfeito para treinar os puros sangues de corrida, já que a casa – na rua Rimac quase esquina com Rambla – estava diante de um balneário com grandes dunas.

Serviços:

Museu Villa Yeruá de la Rambla y Rimac

Endereço: Calle Rimac, 1600, Malvín Leste. Montevídeo – Uruguai

Funciona de terça à sábado – das 10h às 17h e domingo de 12h às 18h.

Entrada gratuita

