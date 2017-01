O espanhol Nadal, dono de 14 títulos do Grand Slam e voltando às quadras após uma lesão no pulso que o forçou a encerrar a temporada passada em outubro

Por Redação, com Reuters – de Brisbane:

O tenista ex-número um do mundo Rafael Nadal atropelou o alemão Mischa Zverev por 6-1 e 6-1 no torneio de Brisbane nesta quinta-feira e vai enfrentar nas quartas de final o atual campeão e cabeça de chave da competição, Milos Raonic.

O espanhol Nadal, dono de 14 títulos do Grand Slam e voltando às quadras. Após uma lesão no pulso que o forçou a encerrar a temporada passada em outubro. Ele precisou de apenas 55 minutos para vencer a disputa entre dois tenistas canhotos.

– Será um jogo difícil – disse Nadal sobre o jogo contra Raonic. “O saque dele é potente, então vou precisar ser agressivo na devolução”.

Raonic iniciou sua defesa de títulos com uma vitória por 6-3 e 6-2 sobre o argentino Diego Schwartzman.

Conhecido pela potência de seus golpes de fundo. O canadense subiu à rede 22 vezes. O que sugere que o especialista em saque-voleio e ex-campeão de Wimbledon Richard Krajicek, que desde o mês passado faz parte da equipe de treino de Raonic. Já está influenciando seu estilo de jogo.

Porém, ele perdeu 10 desses pontos, uma taxa de retorno que ele precisará melhorar.

– Eu provavelmente deveria ter subido mais 12 vezes e provavelmente deveria ter feito mais alguns pontos – disse o tenista número três do ranking mundial.

Rafael Nadal venceu Alexandr Dolgopolov por 6-3 e 6-3 no torneio de Brisbane na última terça-feira. O espanhol ex-número um do mundo, quinto pré-classificado em Brisbane. Ele começou mal a partida e ficou em desvantagem de 3-1 no primeiro set contra o adversário ucraniano.

Nadal, ganhou quatro games seguidos para fechar o primeiro set. Na sequência quebrou duas vezes o serviço de Dolgopolov na parcial seguinte para vencer o jogo em 1 hora e 15 minutos.

Chave feminina

Na chave feminina, a espanhola Garbine Muguruza salvou um match point e conseguiu vencer a russa de 19 anos Daria Kasatkina por 7-5, 3-6 e 7-6 nas oitavas de final. Muguruza enfrentará nas quartas a ganhadora do duelo entre Destanee Aiava e Svetlana Kuznetsova.

Aiava, uma australiana de 16 anos. Ela derrotou o norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 2-6, 6-3 e 6-4. Tornando-se a primeira tenista nascida depois do ano 2000 a vencer um jogo de chave principal de um torneio WTA.

Wawrinka e Nishikori

O tenista número quatro do mundo, Stan Wawrinka, começou a nova temporada com uma vitória contra Viktor Troicki em sua estreia no torneio de Brisbane, na Austrália, na quarta-feira.

O suíço Wawrinka, segundo cabeça-de-chave da competição, derrotou Troiki por 7-6 e 6-4, mantendo o retrospecto de invencibilidade contra o sérvio em sete confrontos.

– Estou bem feliz com o meu nível no início do ano – disse Wawrinka após a vitória na arena Pat Rafter.

Troicki chegou a sacar pelo primeiro set em 5-4 quando Wawrinka deu início a uma virada para fechar a parcial.

O dono de três títulos de Grand Slam assumiu o controlo de segundo set após uma dupla falta de Troicki com o placar em 4-4. Assegurou a vitória para marcar um encontro nas quartas de final com o britânico Kyle Edmund.

O japonês Kei Nishikori precisou trabalhar mais para também chegar às quartas, passando pelo norte-americano Jared Donaldson, de virada, por 4-6, 6-4 e 6-3.

Nishikori agora enfrentará o australiano Jordan Thompson. Que surpreendeu o espanhol David Ferrer para conquistar a maior vitória de sua carreira, com parciais de 4-6, 7-5 e 7-5.

