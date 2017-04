Quanto ao telespectador ou assinante, o único esquecido e vilipendiado em toda a questão, só resta a ele aguardar o desenrolar dos acontecimentos

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Record, SBT e Rede TV!, de maneira direta, têm evitado se manifestar sobre o enfrentamento com as operadoras, preferindo que a Simba, joint-venture criada por eles, se encarregue da questão. Negociação e divulgação.

Passados, hoje, 20 dias desde o desligamento do analógico em São Paulo e a interrupção do sinal dessas emissoras na Net, Sky, Oi e Claro, não se observou até agora, nem para um lado ou outro, evolução alguma no caso.

O quadro é rigorosamente o mesmo do começo, nos levando a entender que há um jogo muito duro nos bastidores, com nenhuma das partes disposta a ceder em suas convicções, pretensões ou imposições.

A dúvida de todos é no que tudo isso vai dar? E até que ponto SBT, Record e Rede TV!, com inevitáveis dificuldades comerciais, irão suportar consequente queda em seus faturamentos?

Quanto ao telespectador ou assinante, o único esquecido e vilipendiado em toda a questão, só resta a ele aguardar o desenrolar dos acontecimentos.

TV Tudo

Fora de hora

Cada dia é mais forte a convicção que Record, especialmente, e depois SBT e Rede TV! deveriam ter conduzido a questão de maneira diferente e em um momento que fosse mais oportuno.

Ainda mais num instante de crise e dificuldades tão sérias atravessadas pela maior parte do povo no país.

Não bastasse tudo

A Record, como mais prejudicada, tem sérios problemas na recepção do seu sinal digital.

De todas, o dela é o pior. Em alguns lugares, simplesmente não pega. Tem programa que perdeu quase 60% da sua audiência.

E outra…

O telespectador, impedido de acompanhar novela bíblica da Record e se viu obrigado a buscar outra opção, será que ele já não se acostumou com isso.

A Globo, só como exemplo, estreou A Força do Querer em meio a tudo. E se o problema, ainda restrito a São Paulo, já assume esta dimensão, é de se imaginar o tamanho do estrago quando chegar a Rio e Belo Horizonte, além de outras importantes capitais e cidades do país.

Nóis aqui

Por mais estarrecedoras que sejam as declarações de Emilio Odebrecht, a todo instante em exibição na TV, as imagens e reações do seu advogado, sorrindo debochadamente ao lado, me fazem lembrar Roberto Jefferson.

E por certo devem estar a despertar na maioria das pessoas as reações mais primitivas.

Fechou a data

A Fox bateu o martelo em relação à data de estreia da sitcom Prata da casa, a primeira do grupo no país. O primeiro capítulo será exibido dia 10 de maio, a partir das 21h30.

O elenco reúne nomes como Pedro Paulo Rangel, Diogo Vilela, Françoise Forton, Juliana Schalch e o protagonista, Rodrigo Pandolfo que, depois de flagrar a traição da mulher, sai do Rio e volta a morar com os pais em São Paulo.

Tem bronca

A propósito do Pedro Paulo Rangel, ele está na bronca, reclamando do sensacionalismo e edição de reportagem sobre ele no Domingo Show.

– Que loucura é essa TV Record??!!. Porque me retrataram como um doente inválido?(sic) Minha DPOC está sob controle e nunca parei de trabalhar. A opção de não fazer novelas foi tomada por mim apenas porque já as fiz por 40 anos, então dou este karma como cumprido….

Arremate

E Rangel segue: “Não é verdade que não faço TV tem 4 anos”. O ator alega que a Record omitiu a informação sobre a série Prata da casa. “Nunca parei de fazer teatro. Fiz a peça Histeria durante 8 meses em São Paulo no ano passado.

E conclui: “Agradeço a todos que se preocuparam por mim em razão deste lamentável equivoco”.

Bate e volta

Luiz Bacci está bem preparado fisicamente. Terminou na sexta-feira seu programa na Record, pegou o primeiro avião para Miami, assistiu ao show do Wesley Safadão e na manhã de domingo já estava de volta ao Brasil.

Sabrina Sato, também lá, gravou com o cantor e família para o seu programa da Record.

Engata uma quarta

Estreia nesta terça-feira a terceira temporada de Mister Brau, com Lázaro Ramos e Taís Araújo agora se tornando responsáveis por três crianças – Carlito (Sérgio Rufino), Egídio (Leonardo Lima) e Lia (Bruna Oliveira). Os Brau também ganham um programa de televisão.

A Globo, satisfeita com os resultados do programa, já decidiu que haverá uma quarta temporada.

Penteado diferente

Em Novo Mundo, novela das 18h da Globo, após casar-se com o oficial Thomas (Gabriel Braga Nunes), Anna (Isabelle Drummond) aparecerá com um novo penteado e com figurino diferente.

Usará cabelo preso e echarpe. No ar, a partir de sábado.

Bate – Rebate

· O especial do Chacrinha na Globo já começa a ganhar ares de superprodução…

· … Se pretende dar, nesta homenagem ao Velho Guerreiro, as dimensões do que ele merece…

· … Vários daqueles que se destacaram e até surgiram nos seus programas estão sendo chamados a participar.

· GloboNews, diante dos últimos acontecimentos, especialmente a lista do ministro Fachin, tem observado novos picos de audiência…

· … Chama atenção a qualidade do seu trabalho. O tempo todo, com uma equipe competente, ligada na notícia.

· A TV Aparecida estreou na segunda-feira, sete da noite, a novela A Padroeira, de Walcyr Carrasco.

· Marcelo Barreto, do SporTV, passará a comandar o Globo Esportivo, na rádio Globo carioca.

· Aliás, todas as emissoras do Sistema Globo de Rádio terão alterações bem significativas em suas grades de programação a partir do mês que vem…

· … Alterações que irão implicar na chegada e saída de alguns comunicadores.

· A BandNews, ainda falando de rádio, informa que, diferentemente do publicado na coluna, o programa Sua Viagem não se repetiu…

· … Em todos os seus horários sempre entrou com edições inéditas.

· Dirlan Jorge deixou a gerência de produção do Gugu na Record e volta à Rede TV! para ocupar o mesmo cargo.

C´est fini

Livre do Amor & Sexo, Eduardo Sterblitch volta as atenções para o Humoristinhas, novo programa do Multishow que será comandado por ele. A proposta é revelar talentos, entre 7 e 11 anos, em diversos segmentos e sua estreia está prevista para o segundo semestre. As gravações terão início neste domingo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery

